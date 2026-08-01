باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - نادریان مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران جلسه هماهنگی و هم‌اندیشی برنامه‌ریزی حفظ نباتات از تدوین برنامه‌های اجرایی در دو محور پایش و رهگیری سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی و مدیریت آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغات میوه استان خبر داد و گفت: اجرای به‌موقع برنامه‌های فنی و هماهنگی میان بخش‌های اجرایی، نقش مؤثری در حفظ سلامت محصولات و کاهش خسارت‌های ناشی از آفات دارد.

او با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی و هم‌اندیشی برنامه‌ریزی حفظ نباتات، افزود: این جلسه با دو محور اصلی مدیریت و نظارت بر مصرف سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی و مدیریت و کنترل آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغات میوه استان برگزار شد و راهکار‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

نادریان با بیان اینکه مدیریت صحیح مصرف سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی از الزامات تولید محصولات سالم است، گفت: در این جلسه موضوعاتی شامل پایش و رهگیری آفت‌کش‌ها، رعایت ضوابط فنی مصرف سموم، نظارت بر شبکه عرضه و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی بررسی شد تا ضمن افزایش اثربخشی عملیات کنترل، از مخاطرات زیست‌محیطی و باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی جلوگیری شود.

مدیر حفظ نباتات، محور دوم جلسه را برنامه‌ریزی برای کنترل آفت مگس میوه مدیترانه‌ای عنوان کرد و افزود: با توجه به خسارت‌های اقتصادی این آفت در باغات میوه، برنامه‌های پایش مستمر، شناسایی کانون‌های آلودگی، زمان‌بندی عملیات کنترلی و استفاده از روش‌های مدیریت تلفیقی آفات مورد بررسی قرار گرفت.

نادریان با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه‌های علمی حفظ نباتات، گفت: مدیریت اصولی آفات و مصرف بهینه آفت‌کش‌ها با همکاری کارشناسان و بهره‌برداران، زمینه کاهش خسارت، ارتقای کیفیت محصولات و حفظ سلامت مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند.

او در پایان افزود: تقویت برنامه‌های حفظ نباتات، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، تأمین امنیت غذایی، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار بخش کشاورزی دارد.