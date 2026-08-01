باشگاه خبرنگاران جوان؛آرمان صالحی _ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در اجتماع شبانه مردم انقلابی و غیور سنندج با اشاره به گذشت پنج ماه از آغاز جنگ اخیر، اظهار کرد: ملت ایران با وجود همه فشارها، تهدیدها و حوادث، همچنان با حضور در صحنه از آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی دفاع می‌کنند.

وی با بیان اینکه دشمن همچنان به تهدیدهای خود ادامه می‌دهد، افزود: نباید دشمن را ضعیف تصور کرد؛ دشمن از توان رسانه‌ای، نظامی و امکانات گسترده برخوردار است، اما قدرت خداوند بالاتر از همه قدرت‌هاست و همین ایمان، مهم‌ترین پشتوانه ملت ایران در برابر دشمنان است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با استناد به آیات قرآن کریم، تصریح کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که دشمن با وجود برخورداری از امکانات فراوان، در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده و وعده الهی بر یاری مؤمنان، وعده‌ای قطعی و تغییرناپذیر است.

پورذهبی با هشدار نسبت به دو آفت انفعال و غرور، گفت: بی‌تحرکی، روزمرگی و احساس بی‌نیازی از تلاش، از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که می‌تواند جامعه را از مسیر پیشرفت دور کند و همه مسئولان، نخبگان و نیروهای فرهنگی باید در شرایط کنونی با چند برابر توان گذشته فعالیت کنند.

وی ادامه داد: نباید تصور شود که صرف اتکا به شعارها و آرمان‌ها بدون تلاش و برنامه‌ریزی کافی است، بلکه موفقیت در گرو کار، برنامه‌ریزی، جهاد تبیین و حضور فعال در عرصه‌های مختلف است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر اینکه پیروزی نهایی متعلق به جبهه حق است، خاطرنشان کرد: ممکن است در مسیر دفاع از ارزش‌ها سختی‌ها، فشارهای اقتصادی و حتی شهادت بهترین انسان‌ها را شاهد باشیم، اما شکست برای ملت مؤمن معنا ندارد و وعده نصرت الهی همواره پابرجاست.

پورذهبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضیلت زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، گفت: بر اساس روایات اهل‌بیت(ع)، زیارت امام حسین(ع) موجب افزایش رزق، طول عمر، دفع بلاها و برخورداری از کرامت الهی در قیامت خواهد شد.

وی در پایان با دعا برای سلامتی زائران اربعین، تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج)، دفع شر دشمنان اسلام و عزت روزافزون ملت ایران، از خداوند خواست همه مؤمنان را از زائران و رهروان راستین مکتب امام حسین(ع) قرار دهد.