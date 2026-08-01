باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان گفت: با تبیین اولویتهای ستاد اربعین استان اظهار کرد: با توجه به حجم بالای تردد در روزهای اخیر، تمامی دستگاههای اجرایی و نیروهای امدادی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند تا فرآیند بازگشت زائران با نظم و آرامش حداکثری صورت گیرد.
وی افزود: از مجموع یکمیلیون و ۵۰۰ هزار تردد ثبت شده در مرزهای استان، یکمیلیون نفر از کشور خارج و ۵۰۰ هزار نفر تاکنون از طریق این مرزها به کشور بازگشتهاند.
استاندار خوزستان گفت: از آمار خروجیها، ۸۹۰ هزار نفر از مرز شلمچه و ۱۱۰ هزار نفر از مرز چذابه برای زیارت عتبات عالیات عبور کردهاند که این حجم از تردد، ضرورت مدیریت دقیق و هوشمندانه در روزهای پیش رو را دوچندان میکند.
وی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای روزهای اوج بازگشت زائران تصریح کرد: با توجه به اینکه پیک بازگشت زائران طی ۴۸ ساعت آینده خواهد بود، تمهیدات ویژهای برای ناوگان حملونقل عمومی در نظر گرفته شده است.
موالی زاده تاکید کرد: نظارت بر نرخ کرایه اتوبوسها و تاکسیهای برونشهری در مسیرهای منتهی به خرمشهر- اهواز و سوسنگرد - اهواز با جدیت دنبال میشود و هرگونه افزایش غیرقانونی قیمت بلیط که موجب فشار بر زائران شود، خط قرمز ستاد اربعین است.
وی همچنین در خصوص تامین خدمات رفاهی و امنیتی گفت: در زمینه تامین آب آشامیدنی پایدار برای بازگشت زائران مشکلی وجود ندارد و برنامهریزی لازم برای تداوم خدمترسانی انجام شده است.
موالی زاده خاطرنشان کرد: با همکاری پلیس راه، طرحهای ویژه ترافیکی برای جلوگیری از گرههای کور در مسیرهای بازگشت اجرا خواهد شد، همچنین موضوع ساماندهی اتباع خارجی و انتقال منظم آنها به مبادی ورودی نیز در دستور کار قرار گرفته است.