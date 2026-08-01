باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های رده بندی و فینال ۵ وزن اول کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان عصر امروز در شهر باکو کشور آذربایجان به پایان رسید.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۴۸ کیلوگرم، امیرعلی راغب در دور نخست مقابل آرین از هند با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب شد. با راهیابی این کشتی‌گیر هندی به دیدار فینال، راغب به جدول شانس مجدد راه یافت. وی در دیدار اول شانس مجدد با نتیجه ۹ بر ۶ مغلوب رضازاده کشتی گیر آذربایجانی شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۴ مورات از قزاقستان را شکست داد و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ مغلوب جهانگیر تولکونوف از ازبکستان شد، اما با توجه به راهیابی این کشتی‌گیر به دیدار فینال، الهی به مرحله شانس مجدد راه پیدا کرد. وی در این مرحله شومیکو از مجارستان را با نتیجه ۷ بر صفر شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ داویت بالویان از ارمنستان را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، سام ارشد در دور نخست گونس آلوز از برزیل را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم نیز نبی‌یف از تاجیکستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش رو برداشت و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. ارشد در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۶ تیمور ابومسلیموف از اوکراین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این دیدار مقابل شوخیددین علی‌یف از ازبکستان با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب شد و راهی دیدار رده بندی شد. سیار در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مقابل دانی‌یار از قزاقستان به پیروزی رسید و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، امیرعلی فراستی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل الماسوف از روسیه با نتیجه ۶ بر ۲ به برتری رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله ایوب‌جان بازارزاده را با نتیجه ۶ بر صفر شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. فراستی در این مرحله تاکاهیرو هاگینو از ژاپن را با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شد. فراستی در دیدار پایانی با نتیجه ۱۰ بر صفر زتنی توگی از مجارستان را شکست داد و اولین مدال طلای ایران را ضرب کرد.

در وزن ۱۱۰ کیلوگرم، امیرحسین اسمعلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر شوتسیسویلی از یونان را مغلوب کرد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله نیز با نتیجه ۷ بر ۴ بهروز آشیروف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. اسمعلی در این مرحله مورتاز باگداوادزه از گرجستان را ۵ بر ۲ شکست داد و دومین فینالیست ایران در روز نخست رقابت لقب گرفت وی در دیدار نهایی با نتیجه ۷ بر ۴ مغلوب ماگومد عماروف از روسیه شد و به مدال نقره بسنده کرد.