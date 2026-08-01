باشگاه خبرنگاران جوان - متن این بیانیه به شرح ذیل است:

وزارت امور خارجه ضمن ابراز مراتب تمجید و قدردانی دستگاه دیپلماسی از مجاهدت بی‌نظیر نیرو‌های مسلح پرافتخار کشورمان در دفاع مقتدرانه از کیان ایران، به روح بلند رهبر شهیدمان و همه شهدای راه استقلال و عزت ایران درود می‌فرستد و بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تداوم مسیر مقاومت و استقامت تا دفع کامل شرارت دشمنان تاکید می‌کند.

در شرایطی که دشمن آمریکایی در ادامه بدعهدی در اجرای مفاد تفاهم‌نامه خاتمه جنگ ۲۸ خردادماه، با تداوم محاصره دریایی علیه بنادر و کشتیرانی تجاری ایران، حملات وحشیانه علیه مناطق مختلف کشور، تشدید فشار‌های اقتصادی و تهدید‌های غیرقانونی، مرتکب اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران می‌شود، ضربات دفاعی نیرو‌های مسلح شجاع کشورمان با تمام توان ادامه دارد.

تداوم محاصره دریایی که به‌موجب قطعنامه تعریف تجاوز سازمان ملل (قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴) مصداق آشکار «عمل تجاوزکارانه» است، در کنار حملات وحشیانه به اهداف نظامی و غیرنظامی، زیرساخت‌های مدنی و شهروندان ایرانی در داخل و خارج ایران از جمله در عراق، نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل است و جمهوری اسلامی ایران از همه ابزار‌های خود برای اعمال حق ذاتی دفاع مشروع در برابر این تجاوز‌ها استفاده خواهد کرد.

اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران در ۱۵ ماه گذشته، به وضوح هر سه وصف «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی»، «نقض صلح و امنیت بین‌المللی» و «عمل تجاوز کارانه» که طبق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت این سازمان را مکلف به مداخله برای توقف اعمال تجاوزکارانه و پاسخگو کردن متجاوزان می‌کند، دارا است. با وجود این، شورای امنیت سازمان ملل، مشابه رفتاری که در دوران جنگ ۸ ساله تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران در پیش گرفت، تاکنون هیچ اقدام موثری برای ایفای مسئولیت قانونی خود در قبال تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام نداده است. متاسفانه دبیرکل سازمان نیز به جز پاره‌ای بیانیه‌های مبهم و دو پهلو، اقدام معناداری در این زمینه نداشته است.

هیات حاکمه آمریکا که طی ۲ سال گذشته در راستای ارضای مطامع توسطعه‌طلبانه و استعماری رژیم نسل‌کش و اشغالگر صهیونیستی از هیچ شرارتی علیه ملت ایران و ملت‌های مسلمان منطقه فروگذار نکرده است، ابتدا دروغ نخ‌نماشده «جلوگیری از بمب هسته‌ای ایران» را دلیل تجاوز نظامی علیه ایران عنوان کرد و همزمان با آن بهانه‌های مضحکی همچون «مقابله با تهدید قریب‌الوقوع ایران» و «عملیات پیش‌دستانه در دفاع از اسرائیل» را برای توجیه جنایات خود مطرح کرد. با وجود این، هر انسان سلیم‌العقلی می‌داند که تنها دلیل تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، پافشاری ملت ایران بر استقلال و حاکمیت ملی خود و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و فشار آمریکا طی نیم قرن گذشته است. ملت ایران فراموش نمی‌کند که سابقه کین‌توزی آمریکا علیه ملت ایران به دهه ۱۳۳۰ و خیانت هیات‌حاکمه وقت آمریکا به اعتماد ایرانیان و همدستی در کودتای جنایتکارانه علیه دولت منتخب مردم ایران و تثبیت حکومت دیکتاتوری و سرکوبگر برمی‌گردد.

دور جدید تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران که از شامگاه ۱۷ تیر همزمان با مراسم تشییع باشکوه پیکر مطهر رهبر شهید، به بهانه واکنش به حوادث ادعایی برای سه کشتی در حال عبور از مسیر ناامن و غیرمجاز در تنگه هرمز شروع شد و تا به امروز ادامه یافته است، ادامه همان دشمنی ۷۵ ساله‌ای است که در ۲ سال اخیر به شیوه‌ای عریان نمایان شده است.

بهانه کردن حوادث ادعایی برای سه کشتی در ۱۷ تیرماه برای حمله به ایران، اوج دروغ‌پردازی هیات حاکمه آمریکا و برخی همدستان منطقه‌ای آن برای توجیه پیمان‌شکنی و تعرض به حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز بوده است. کشور‌های متبوع سه کشتی حادثه‌دیده با علم به مفاد بند ۵ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ که مدیریت آتی تنگه را بر عهده ایران نهاده بود و با آگاهی از غیرمجاز و ناامن‌بودن مسیر تحمیلی آمریکا در جنوب تنگه هرمز، در صدد عبور دادن این سه کشتی از آن مسیر برآمدند. این قبیل اقدامات تحریک‌آمیز و ناقض بند ۵ یادداشت تفاهم که تنها چند روز بعد از امضای تفاهم خاتمه جنگ در ۲۸ خرداد و تقریبا همزمان با صدور بیانیه تحریک‌آمیز و مداخله‌جویانه مارکو روبیو و وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس (مورخ ۴ تیر ۱۴۰۵) شروع شد، بار‌ها مورد اعتراض ایران قرار گرفت. اصرار آمریکا و برخی شرکای منطقه‌ای آن برای عبور دادن شناور‌ها از مسیر ناامن و غیرمجاز جنوبی نه فقط برای بی‌اثر سازی بند ۵ یادداشت تفاهم و اخلال در ایفای تعهدات ایران بود بلکه در واقع پوششی برای فعالیت‌ها و جابجایی‌های نظامی بوده است.

شایان ذکر است طی بازه زمانی ۵ لغایت ۱۷ تیر، موارد متعددی از تردد ناوچه‌های آمریکایی در کنار شناور‌های پهن‌پیکر حامل نفت یا گاز مایع رصد شده بود. از سوی دیگر ارتش تروریستی آمریکا به دفعات از شناور‌های تجاری برای جابجایی پرسنل نظامی، تجهیزات و ادوات جنگی، سوء استفاده کرده بود. دلیل اصلی تردد شناور‌های عبوری از مسیر جنوبی با ردیاب خاموش نیز دور ماندن از رصد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده است.

در همان روز ۱۷ تیرماه، یک فروند ناوچه جنگی متعلق به سنتکام در پناه یک شناور غول‌پیکر حامل گاز مایع، از مسیر ناامن و غیرمجاز جنوبی تردد کرد که نه تنها اقدامی خطرناک و غیرمسئولانه از حیث ایمنی دریانوردی تجاری بود بلکه نشان‌دهنده قصد و نیت آشکار آمریکا برای سوء استفاده از تفاهم خاتمه جنگ جهت تدارک اقدامات خصمانه علیه ایران بود. واکنش نامتناسب و وحشیانه آمریکا علیه ایران به بهانه آسیب‌دیدن کشتی‌هایی که اولا هیچ ارتباطی با آمریکا نداشت و ثانیا هنوز هم هیچ مدرکی دال بر حمله به آنها از سوی ایران ارائه نشده است، به همراه اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر پایان دادن به تفاهم خاتمه جنگ، لغو مجوز فروش نفت ایران و بازگشت محاصره دریایی، جملگی نشانه‌های روشن و غیر قابل انکاری از برنامه‌ریزی قبلی هیات حاکمه آمریکا برای پیمان‌شکنی، نقض حقوق حاکمیتی ایران بر تنگه هرمز و تشدید تنش بود.

جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم‌کردن تجاوز‌های وحشیانه و جنایات ارتکابی آمریکا که با همدستی رژیم نسل‌کش صهیونیستی و مشارکت برخی کشور‌های منطقه، از جمله از طریق در اختیار قرار دادن قلمرو و امکانات، صورت می‌گیرد بر عزم خود برای دفاع از حقوق، منافع و امنیت ملی ایران تاکید می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران، همانطور که بار‌ها تاکید کرده است، هیچ خصومتی با کشور‌های منطقه ندارد و خواستار روابطی دوستانه بر مبنای احترام متقابل و حسن همجواری با همه کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران، تکلیف قانونی، دینی و اخلاقی همه حکومت‌های منطقه برای ممانعت از استفاده متجاوزان آمریکایی-صهیونیستی از قلمرو و امکانات آنها جهت طراحی، تدارک و اجرای حملات جنایتکارانه علیه ملت مسلمان و همسایه را گوشزد کرده و با ارجاع به قطعنامه تعریف تجاوز (قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل) خاطرنشان می‌نماید که ضربات دفاعی ایران علیه مبدأ حملات غیرقانونی آمریکا علیه ایران به هیچ عنوان نمی‌تواند به عنوان حمله ایران به این کشور‌ها تصویرسازی شود.

جمهوری اسلامی ایران با توکل بر نیروی لایزال الهی و تحت تدابیر داهیانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، به پشتوانه بی‌بدیل مردم بزرگ ایران و ظرفیت‌های انباشته نیرو‌های مسلح، دیپلماسی هوشمند، و همدلی و همراهی مسلمانان و مردمان آزاده در منطقه و جهان، به دفاع مقتدرانه از عزت و استقلال ملی در برابر هجوم وحشیانه و افسارگسیخته ائتلاف شر آمریکایی-صهیونیستی ادامه خواهد داد. بدون تردید، این نبرد حماسی، فقط دفاع از کیان ایران در برابر تجاوز غیرقانونی آمریکایی-صهیونیستی نیست بلکه ملت ایران در حال دفاع از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، و ارزش‌های مشترک اخلاقی و انسانی در برابر دو رژیمی است که سودای احیای استعمار خشن در منطقه و جهان از طریق توسل به زور عریان و امحای استعماری ملت‌ها در سر دارند.