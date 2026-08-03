باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مصطفی وحیدزاده مدیر عامل شرکت تراکتورسازی ایران با اشاره به مزیت های نوسازی تراکتورهای فرسوده و اثرگذاری آن در کاهش مصرف سوخت گفت: در حال حاضر بالای ۶۰۰ هزار تراکتور در مزارع و اراضی کشاورزی فعالیت می کنند که بالای ۵۰ درصد آنها تراکتورهای با عمر بالای ۲۰ تا ۲۵ سال هستند که براساس استانداردهای دنیا به آنها تراکتورهای فرسوده گفته می شود.

به گفته وی، تراکتورهای فرسوده مصرف سوخت بالایی دارند که به سبب پرداخت یارانه به سوخت در کشور ما بار سنگینی بر دوش دولت است، از این رو در سال های اخیر پیشنهاداتی به وزرا و مجلس ارائه کردیم که ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار دستگاه تراکتورهای فرسوده در سطح کشور که مصرف بالایی نسبت به تراکتورهای جدید در سوخت دارند، آنها را تحت عنوان تراکتور فرسوده از کشاورزان خریداری شود و پس از جداسازی اجزا یا نوسازی تراکتورها به کشورهای متقاضی صادر کنیم و مابه التفاوت تراکتورهای فرسوده با نو را دولت در قالب تسهیلات از محل بهینه سازی مصرف سوخت در اختیار کشاورزان قرار دهد و سال گذشته در کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه جلسات متعددی داشتیم تا بتوانیم در بودجه امسال دیده شود که متاسفانه نتوانستیم تا این مرحله کار را پیش ببریم.

وحیدزاده ادامه داد: یک تراکتور با هزار ساعت کارکرد در تراکتورهای جدید ۹ هزار لیتر مصرف سوخت دارد، درحالیکه تراکتورهای فرسوده به جای ۹ هزار لیتر در هزار ساعت کارکرد، ۱۱ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت مصرف می کند که براین اساس هر هزار ساعت ۲ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت را هدر می کنیم که از هر جهت همچون یارانه سوخت، پرداخت قیمت سوخت از سوی کشاورزان، آلایندگی هوا و فشاری که به کشاورز وارد می کند، زیان است، چنانچه نوسازی تراکتورهای فرسوده صورت بگیرد، رقمی معادل ۵۴۰ میلیون لیتر در مصرف گازوئیل صرفه جویی می شود که رقم بسیار قابل توجهی است که از این محل براساس آخرین برآوردها ۲۲ هزار دستگاه بصورت رایگان از محل صرفه جویی سوخت در قبال جایگزینی با تراکتورهای فرسوده می توان توزیع کرد و از طرفی تراکتورهای نو راندمان بالاتر و استهلاک کمتری دارد.

این مقام مسئول با اشاره به پتانسیل و کیفیت بالای صنعت در ساخت تراکتور بیان کرد: در حال حاصر تراکتورسازی به ۲۵ کشور دنیا صادرات دارد، ضمن آنکه سالانه فروش تراکتورهای نو داریم، طرح نوسازی تراکتورهای فرسوده با حمایت دولت و مجلس اجرا خواهد شد چراکه کشاورزان جزء اقشار آسیب پذیر کشور هستند که با پرداخت تسهیلات به آنها علاوه بر کاهش مصرف و یارانه سوخت می توان در جهت ارتقای امنیت غذایی گام برداشت.

وی ادامه داد: براساس برآوردهای صورت گرفته بالای ۳۰۰ هزار دستگاه تراکتور فرسوده در سطح کشور داریم که برمبنای تسهیلاتی که دولت می تواند در اختیار کشاورزان بگذارد، می توان برای نوسازی تراکتور برنامه ریزی کرد، هر چند امکان نوسازی سالانه ۳۰ هزار تراکتور در کشور وجود دارد.

تولید تراکتور تا پایان سال به ۴۰ هزار دستگاه می رسد

وحیدزاده با اشاره به روند تولید و عرضه تراکتور در کشور بیان کرد: امسال پیش بینی ما تولید ۴۰ هزار دستگاه تراکتور بود، اما موضوعاتی نظیر کشش بازار و صادرات حائز اهمیت است چراکه طی یک سال گذشته ۲ جنگ تحمیلی را پشت سر گذراندیم که تامین مواد پتروشیمی دچار مشکل کرد، اما خوشبختانه ۹۲ درصد مواد اولیه تولید تراکتور داخلی و تنها ۸ درصد وارداتی است و صرفا بدلیل عدم صرفه اقتصادی طی سال های اخیر بدنبال تولید مواد اولیه وارداتی در داخل نبودیم. اما با این حال تا پایان سال تولید به حدود ۴۰ هزار دستگاه خواهد رسید.

مدیرعامل تراکتورسازی کشور با اشاره به علت منتظر ماندن کشاورزان در صف دریافت تراکتور بیان کرد: امروز به راحتی تراکتور مورد نیاز کشاورزان ظرف مدت زمان ۲۰ تا ۳۰ روز در اختیارشان قرار می گیرد و بعضا در برخی موارد تراکتور مورد نیاز کشاورزان ظرف یک هفته در اختیارشان قرار گرفته است و علت منتظر ماندن کشاورزان در صف دریافت تراکتور مربوط به تسهیلات است که بانک ها بدلیل مشکلات اعتباری یا پرشدن صف تسهیلاتی آنها، کشاورزان در صف دریافت تسهیلات هستند و این موضوع هیچ ارتباطی به تولید ندارد. گفتنی است کشاورزان برای خرید نقدی به طور میانگین پس از مدت زمان ۱۵ روز تراکتور مورد نیاز در اختیارشان قرار می گیرد.

وی نیاز و مصرف سالانه تراکتور، ادوات و کمباین تابع مولفه های متعددی همچون پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران، پرداخت تسهیلات و شرایط مساعد اقلیمی و عدم خشکسالی اعلام کرد و افزود: براساس تجربه سنوات اخیر و آمارهای مرکز مطالعات وزارت جهاد کشاورزی، نیاز سالانه کشور ۲۸ تا ۳۰ هزار دستگاه تراکتور است. گفتنی است تراکتورهای کمتر از ۵۰ اسب بخار عمدتا باغی و شالیزاری هستند.

به گفته وحیدزاده، سنوات قبل تراکتورهای شالیزاری وارداتی بود و برای تامین آن ارز زیادی از کشور خارج می شد که خوشبختانه خط تولید تولید آن طی ۲ سال اخیر راه اندازی شد و طی تجربه و درخواست های کشاورزان حداکثر برای ۳۰ هزار دستگاه تقاضا در کشور وجود دارد که مشکلی در تامین این میزان نداریم‌.

مدیر عامل تراکتورسازی کشور ادامه داد: با توجه به وضعیت موجود، پتانسیل تولید سالانه ۶۰ هزار دستگاه تراکتور در کشور وجود دارد و در صورت شرایط مساعد اقلیمی و بارش های مناسب و حمایت از کشاورزان انتظار می رود که در کنار صادرات تراکتور، محصولات کشاورزی را صادر کنیم چراکه امروزه بدلیل واردات برخی محصولات کشاورزی مورد نیاز شاهد تراز منفی در بخش هستیم که امیدواریم روزی برسد که صادرکننده گندم، جو و سایز غلات و ارزآوری از قبل آن باشیم.

پرداخت تسهیلات چالش سد راه توسعه مکانیزاسیون و خروج اط کشاورزی سنتی

وی درباره چالش های اصلی توسعه مکانیزاسیون و خروج از کشاورزی سنتی بیان کرد: بنده معتقدم مشکل اصلی صرفا تسهیلات و اعتبار است و از لحاظ تولید تراکتور و ادوات به خودکفایی رسیدیم و خوشبختانه در تراکتورسازی کشور ظرفیت ها و قابلیت های خوبی ایجاد شده است به طوریکه از لحاظ قیمت و کیفیت قابل رقابت هستیم.

وحیدزاده ادامه داد: توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در کشور مشروط به پرداخت تسهیلات ارزان به کشاورزان است، البته تا سال ۱۴۰۰ تسهیلات با نرخ سود بانکی مناسب در اختیار کشاورزان قرار می‌گرفت که متاسفانه از سال ۱۴۰۰ به یکباره تسهیلات قطع شد و طی مذاکراتی با برخی بانک ها از جمله بانک عامل بخش کشاورزی از محل رسوب سپرده های خود تراکتورسازی، توانستیم کمک کنیم، اما بدلیل نیاز بالای بخش نیاز است که طبق سنوات قبل دولت پای کار بیاید چراکه این امر در رشد مکانیزاسیون و خروج از کشاورزی سنتی موثر است.

مدیر عامل تراکتور سازی با بیان اینکه دولت تا پایان سال ۳۰ تا ۳۲ هزار دستگاه تراکتور بصورت تسهیلات باید در اختیار کشاورزان بگذارد، افزود: از مجموع برآورد صورت گرفته تولید ۴۰ هزار دستگاه تراکتور تا پایان سال شاید کشاورزان علاقه مند به خرید نقدی ۸ هزار دستگاه باشند، از این رو با احتساب قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ تا ۲ میلیارد تومانی برای هر دستگاه تراکتور، ۶۰ تا ۷۰ درصد مبلغ هر دستگاه تراکتور دولت بصورت تسهیلات در اختیار کشاورزان بگذارد، نیاز کشاورزی داخلی تامین می کند که این امر در جلوگیری از ضایعات محصول و ارتقای امنیت غذایی موثر است.

برآورد ارز آوری ۶۰ میلیون دلاری صادرات تراکتور تا پایان سال

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت صادرات و ارزآوری تراکتور بیان کرد: برآوردها حاکی از آن است که امسال ۶۰ میلیون دلار صادرات داشته باشیم که بخش اعظم این ارز صرف مواد اولیه و قطعات مورد نیاز می شود که در بخش توسعه ای از آن استفاده می‌کنیم، همچنین از ابتدای سال میزان صادرات و ارزآوری از ۱۰ میلیون دلار فراتر رفته و از لحاظ عددی از رقم سال گذشته عبور کردیم که امیدواریم این افزایش هر ماه بیشتر کنیم.

۸۵ درصد قیمت تمام شده تراکتور مربوط به مواد اولیه و قطعات است

مدیرعامل تراکتورسازی کشور با اشاره به موانع و مشکلات سد راه تولید بیان کرد: اولین مشکل سد راه تراکتورسازی تامین ارز است، پرداخت تسهیلات به کشاورزان از دیگر موانعی است که در سال های اخیر نتوانستیم از سد راه برداریم، هر چند شرایط جنگی و تحریم آبی در لجستیک و تامین قطعات مشکلاتی ایجاد کرده، اما این امر در کنار سایر مشکلات با همراهی مردم حل خواهیم کرد.

وی ادامه داد:در سال های گذشته افت و خیزهای تامین انرژی و قطعی برق به جهت رفع ناترازی ها لطمه به تولید وارد کرده است که امسال برای نخستین بار ۱۰‌مگاوات برق خورشیدی تهیه کردیم و سعی کردیم باری از دوش دولت برداریم که برنامه ما آن است که در سال های بعد کمتر از برق شبکه عمومی استفاده کنیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه ۸۵ درصد قیمت تمام شده مواد اولیه و قطعات است، تصریح کرد: تراکتورسازی با حاشیه سود ۱۰ تا ۱۱ درصد فعالیت می‌کنند، اما سعی و تلاشمان بر آن است که محصول را با پایین ترین قیمت و بالاترین کیفیت در اختیار کشاورزان بگذاریم، اما واقعیت آن است که قیمت محصولات پلمیری، لاستیک و ... نسبت به سال قبل افزایش چند برابری داشته است.