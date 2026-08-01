باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت غزه روز شنبه اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی ۱۵۲ نفر در این باریکه در حملات صهیونیستها به شهادت رسیدند؛ آماری که بالاترین میزان مرگومیر ماهانه ثبتشده از ابتدای سال جاری تاکنون محسوب میشود.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد دادههای مرکز اطلاعات سلامت نشان میدهد طی ماه گذشته افزایش چشمگیری در شمار تلفات در سراسر نوار غزه رخ داده و ۱۵۲ نفر در مناطق مختلف این منطقه به شهادت رسیدهاند.
بر اساس این بیانیه، شهدا شامل ۲۱ کودک، ۱۴ زن و ۴ سالمند بودهاند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد این آمار نشاندهنده تأثیر مستقیم حملات صهیونیستها بر غیرنظامیان و مناطق مسکونی پرتراکم است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که با وجود توافق آتشبس که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ اجرایی شده (۱۸ مهر ۱۴۰۴)، رژیم صهیونیستی همچنان این آتشبس را نقض کرده و در نتیجه آن ۱۲۲۲ نفر را به شهادت رسانده است.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار کل شهدا از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۳ هزار و ۳۴۹ نفر رسیده و تعداد مجروحان نیز ۱۷۴ هزار و ۱۶۲ نفر است.
منبع: آناتولی