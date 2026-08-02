براساس اعلام شرکت آبفای قم، جریان آب یکشنبه در محدوده خیابان امام دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -شرکت آبفای قم اعلام کرد:به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند‌ به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، جریان آب یکشنبه، مورخ ۱۱ مردادماه در محدوده مناطق زیر دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد:

خیابان امام بلوار زینبیه از کوی ۳ تا ۱۱ به همراه کلیه فرعی های منشعب ، از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۸:۰۰

همشهریان گرامی؛ به منظور جلوگیری از بروز خسارات احتمالی، لطفا از خاموش بودن پمپ‌های آب، در زمان تعمیرات فوق، اطمینان حاصل فرمایید.

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