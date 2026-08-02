براساس اعلام شرکت آبفای قم، جریان آب یکشنبه در محدوده خیابان امام دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -شرکت آبفای قم اعلام کرد:به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند‌ به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، جریان آب یکشنبه، مورخ ۱۱ مردادماه در محدوده مناطق زیر دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد:

خیابان امام بلوار زینبیه از کوی ۳ تا ۱۱ به همراه کلیه فرعی های منشعب ، از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۸:۰۰

 همشهریان گرامی؛ به منظور جلوگیری از بروز خسارات احتمالی، لطفا از خاموش بودن پمپ‌های آب، در زمان تعمیرات فوق، اطمینان حاصل فرمایید.  

  تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی های عزیز در شهرها و روستاهای استان است.

 

برچسب ها: قطعی آب ، شرکت آبفای قم
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