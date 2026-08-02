استاندار قم دستورات لازم را برای رفع موانع موجود و تسریع در بهره‌برداری از نخستین موزه باستانشناسی استان صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر بهنام‌جو استاندار قم به همراه خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، با هدف ارزیابی پیشرفت فیزیکی و نظارت بر مراحل ایجاد «موزه باستان‌شناسی تاریخ و فرهنگ استان قم»، از این مجموعه بازدید کرد.

بهنام‌جو ضمن تأکید بر اهمیت نقش این موزه در معرفی هویت تاریخی و فرهنگی استان، دستورات لازم را برای رفع موانع موجود و تسریع در بهره‌برداری از این فضای فرهنگی صادر کرد.

در این بازدید مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ گزارشی از عملیات اجرایی، استانداردهای حفاظتی، نحوه جانمایی و چیدمان محتوایی این موزه ارائه کرد.

 بهزاد احمدی فارسانی، با اشاره به پیشینه تاریخی بیش از 7 هزار سال قم، ضمن اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان در حوزه میراث‌فرهنگی، بر ضرورت تسریع در تکمیل این موزه تأکید کرد.

 او بیان کرد: راه‌اندازی این موزه، زمینه مناسبی برای نمایش آثار ارزشمند تاریخی، معرفی پیشینه 7 ‌هزار ساله قم و انتقال میراث‌فرهنگی آن به نسل‌های امروز و آینده فراهم می‌کند.

منبع: روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم

برچسب ها: ساخت موزه ، موزه قم
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