معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فسا و آغاز فرآیندهای اجرایی این طرح در سطح ۱۵۰۰ هکتار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود گودرزی، اظهار کرد: پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، مقرر شد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به‌عنوان سازمان مسئول و متصدی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فسا، نسبت به درخواست یکهزار و ۵۰۰ هکتار زمین از امور اراضی استان ظرف مدت یک هفته اقدام کند.

او افزود: همچنین ایمیدرو متعهد شد ظرف دو هفته نسبت به تهیه طرح کامل جامع و توجیهی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فسا در سطح یک هزار و ۵۰۰ هکتار اقدام کند.

گودرزی ادامه داد: با موافقت اعضای جلسه مقرر شد موضوع ۱۰۰ هکتار که پیش از این برای آن استعلام‌ها انجام شده بود، فعلاً منتفی شود و تمامی درخواست‌ها بر مبنای یک هزار و ۵۰۰ هکتار انجام گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس تصریح کرد: با وجود اینکه درخواست ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بر مبنای یک هزار و ۵۰۰ هکتار انجام می‌شود، فاز نخست زیرساخت‌ها بر مبنای ۱۰۰ هکتار اجرا خواهد شد.

او همچنین گفت: مقرر شد دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نسبت به مکاتبه با سازمان دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برای تسریع در روند ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فسا اقدام کند.

گودرزی در ادامه با اشاره به طرح جامع لجستیک شیراز در کنار منطقه ویژه اقتصادی اظهار کرد: مقرر شد مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز نسبت به تکمیل استعلام‌های مورد نیاز و ارائه آن به کارگروه امور زیربنایی برای تصویب نهایی طرح در کارگروه مربوطه اقدام کند.

او تأکید کرد: پیگیری همزمان موضوع زمین، تهیه طرح جامع و توجیهی، اخذ استعلام‌های لازم و هماهنگی با دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، با هدف تسریع در روند ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فسا انجام خواهد شد.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: معاون اقتصادی استانداری فارس ، منطقه ویژه اقتصادی ، فسا
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