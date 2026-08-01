باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز شنبه از آمریکا خواست تا به انتقال موشک‌های پاتریوت به اوکراین چراغ سبز نشان دهد. رئیس جمهور اوکراین در پستی در کانال رسمی تلگرام خود اظهار داشت که "مهم است که شرکا این تصمیم سیاسی را بگیرند - تصمیمی برای انتقال بسته‌های لازم" و افزود که "موشک‌های ضد بالستیک باید از مردم محافظت کنند نه اینکه در انبار‌ها بمانند. "

اظهارات زلنسکی در پی افشاگری‌های فایننشال تایمز مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاسه هفته پس از ارائه حق ساخت چنین سلاح‌هایی به اوکراین در مورد اجازه دادن به این کشور برای ساخت موشک‌های پاتریوت در خاک خود "مطمئن نیست" منتشر شد.

اوکراین مدت‌هاست که به دنبال این موشک‌ها، که در میان بهترین سیستم‌های دفاع هوایی جهان قرار دارند، برای محافظت از خود در برابر حملات پهپادی و موشک‌های بالستیک روسیه است.

منبع: بریکینگ نیوز