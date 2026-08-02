اجرای «طرح میزبان» ویژه اربعین در بازار گوشت قم

باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو مقدسی‌زاده با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی اظهار داشت: همزمان با این ایام و در راستای تسهیل تأمین اقلام مورد نیاز خانواده‌ها، طرح «میزبان» ویژه اربعین در بازار گوشت قم اجرا شده است.

وی افزود: در این طرح، برخی محصولات پروتئینی با قیمت ویژه عرضه می‌شوند تا شهروندان بتوانند اقلام مورد نیاز خود را با کیفیت مناسب و قیمت اقتصادی تهیه کنند.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم با بیان اینکه بازار گوشت قم یکی از ظرفیت‌های مهم سازمان برای عرضه مستقیم محصولات پروتئینی است، تصریح کرد: این طرح تا ۱۰ مردادماه ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند با مراجعه حضوری به شعب بازار گوشت قم یا از طریق سامانه اینترنتی، محصولات مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی با تأکید بر اهمیت تنظیم بازار و حمایت از معیشت شهروندان گفت: سیاست سازمان، فراهم‌کردن امکان دسترسی مردم به محصولات پروتئینی با کیفیت، قیمت مناسب و اطمینان از سلامت و تازگی کالا است و در مناسبت‌های مختلف نیز تلاش می‌کنیم با اجرای طرح‌های ویژه، این هدف را دنبال کنیم.

مقدسی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: طرح میزبان ویژه اربعین علاوه بر توجه به نیازهای شهروندان، گامی در راستای تقویت خدمات بازار گوشت قم و ارائه خدمات شایسته‌تر به مردم در ایام اربعین حسینی است.

منبع:شهرداری قم