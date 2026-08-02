با حکم مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، مدیر رسانه‌ای جدید تیم فوتبال این باشگاه منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با پیشنهاد مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس  و با تأیید دکتر پیمان حدادی، علیرضا اشرف به عنوان مدیر رسانه‌ای جدید تیم فوتبال پرسپولیس منصوب شد.

اشرف پیش از این نیز مسئولیت مدیریت رسانه‌ای تیم فوتبال پرسپولیس را بر عهده داشته است. وی در سال‌های گذشته در کنار سرخپوشان، در مسیر کسب افتخارات متعدد باشگاه حضور مؤثری داشته و با توجه به تجربه، شناخت و اشراف کامل به حوزه فعالیت خود، بار دیگر این مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت.

باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس ضمن تبریک این انتصاب، برای علیرضا اشرف در انجام مسئولیت‌های محوله آرزوی موفقیت دارد و امیدوار است با تلاش و همدلی مجموعه باشگاه، گام‌های مؤثری در مسیر اعتلای نام پرسپولیس و جلب هرچه بیشتر رضایت هواداران برداشته شود.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، علیرضا اشرف
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