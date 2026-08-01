تماس تلفنی عراقچی با فرمانده ارتش پاکستان، وزیر خارجه ترکیه و وزیر خارجه عربستان

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماسهای تلفنی جداگانه با فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی ضمن بررسی آخرین تحولات منطقهای، درباره پیامدهای اقدامات تجاوزکارانه و بیثباتکننده ایالات متحده آمریکا و خطر تشدید تنشها و ناامنی در منطقه گفت وگو و تبادل نظر کرد.
عراقچی در این تماسها همچنین با هشدار نسبت به هرگونه اقدام ماجراجویانه از سوی ارتش آمریکا، بر آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت کشور و پاسخ قاطع به هرگونه تعرض تأکید کرد.
عراقچی با اشاره به آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حاکمیت، تمامیت سرزمینی و امنیت ملی کشور، تصریح کرد که هرگونه تجاوز، اقدام خصمانه امریکا و رژیم صهیونیستی یا مشارکت و همراهی کشورهای منطقه با پاسخ قاطع و متناسب نیروهای مسلح مقتدر ما مواجه خواهد شد و مسئولیت تمامی پیامدهای ناشی از چنین ماجراجوییهایی بر عهده مسببان آن خواهد بود.