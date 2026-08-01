تماس تلفنی عراقچی با فرمانده ارتش پاکستان، وزیر خارجه ترکیه و وزیر خارجه عربستان

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی آخرین تحولات منطقه‌ای را بررسی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای، درباره پیامدهای اقدامات تجاوزکارانه و بی‌ثبات‌کننده ایالات متحده آمریکا و خطر تشدید تنش‌ها و ناامنی در منطقه گفت‌ وگو و تبادل نظر کرد.

عراقچی در این تماس‌ها همچنین با هشدار نسبت به هرگونه اقدام ماجراجویانه از سوی ارتش آمریکا، بر آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت کشور و پاسخ قاطع به هرگونه تعرض تأکید کرد.

عراقچی با اشاره به آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حاکمیت، تمامیت سرزمینی و امنیت ملی کشور، تصریح کرد که هرگونه تجاوز، اقدام خصمانه امریکا و رژیم صهیونیستی یا مشارکت و همراهی کشورهای منطقه با پاسخ قاطع و متناسب نیروهای مسلح مقتدر ما مواجه خواهد شد و مسئولیت تمامی پیامدهای ناشی از چنین ماجراجویی‌هایی بر عهده مسببان آن خواهد بود.

برچسب ها: تحولات منطقه ، سید عباس عراقچی ، هاکان فیدان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
انتقام خون شهدا را می‌گیریم
آمریکا جنایتکار دیگر جایی در غرب آسیا ندارد / با جنایت راه به جایی نمی‌برند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۶ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد و برای دولت ترامپ جنایتکار گران تمام می‌شود.
ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد و برای دولت ترامپ جنایتکار گران تمام خواهد شد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۶ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
دونالد ترامپ بی ادب رئیس‌جمهور وحشی آمریکا جنایتکار ضد علیه مردم ایران کار کرده است و هم هزاران بار مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و ما دیگر ۱۰۰ سال دیگر هم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار رها نمی کنیم و ۱۰۰ درصد فقط از آمریکایی ها جنایتکار انتقام خون شهدا را می گیریم
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