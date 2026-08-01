وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه آخرین تحولات منطقه‌ای را بررسی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای، درباره پیامدهای اقدامات تجاوزکارانه و بی‌ثبات‌کننده ایالات متحده آمریکا و خطر تشدید تنش‌ها و ناامنی در منطقه گفت‌ وگو و تبادل نظر کرد.

عراقچی در این تماس‌ها همچنین با هشدار نسبت به هرگونه اقدام ماجراجویانه از سوی ارتش آمریکا، بر آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت کشور و پاسخ قاطع به هرگونه تعرض تأکید کرد.

برچسب ها: تحولات منطقه ، سید عباس عراقچی ، هاکان فیدان
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