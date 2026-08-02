استاندار ایلام گفت: مجموع تردد زائران اربعین در مرز مهران از مرز ۲ میلیون نفر عبور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- احمد کرمی، استاندار ایلام در جمع خبرنگاران با ارائه آخرین آمار تردد گفت: مجموع تردد زائران اربعین در مرز مهران از مرز ۲ میلیون عبور کرده است.

وی افزود: از بامداد تا ساعت ۱۹ امروز، ۱۷۳ هزار نفر تردد ثبت شده که از این تعداد ۱۳۴ هزار نفر ورود داشته‌اند. همچنین در ۴۸ ساعت گذشته، ۲۹۶ هزار نفر ورود زائران ثبت شده است.

استاندار ایلام با اشاره به اقدامات حوزه حمل‌ونقل برای موج بازگشت گفت: از بامداد تا ساعت ۱۸ امروز، ۸۵۰ دستگاه اتوبوس در حوزه مسافرگیری و جابه‌جایی فعال بوده و مجموعاً ۲۶ هزار نفر توسط ناوگان اتوبوسی منتقل شده‌اند. همچنین ۲۰۰ دستگاه نیز در مسیر پایانه شهید رئیسی (برکت) قرار دارند.

وی با بیان اینکه حجم بازگشت زائران قابل توجه است، ادامه داد: هماهنگی لازم با وزارت کشور انجام شده و برای کمک به تسهیل تردد، تا ساعت ۶ صبح فردا تعداد ۱۵۰ دستگاه اتوبوس و ۱۰۰ دستگاه وَن به ظرفیت ناوگان افزوده می‌شود.

استاندار ایلام با تأکید بر ضرورت مشارکت استان‌ها در پشتیبانی ناوگان گفت: استان‌های تهران و اصفهان، بیشترین سهم زائر را دارند و لازم است استان‌ها کمک کنند تا اتوبوس‌های بیشتری برای بازگشت زائران اعزام شود.

وی همچنین درباره خدمات‌رسانی مواکب تصریح کرد: خدمات مواکب تا سه روز بعد از اربعین ادامه خواهد داشت.

استاندار ایلام در تشریح آخرین وضعیت خروج و بازگشت زائران گفت: تا این لحظه یک میلیون و ۱۲۰ هزار نفر از مرز مهران از کشور خارج شده‌اند که ۶۱۵ هزار نفر از این تعداد به کشور بازگشته‌اند. 

وی افزود: در مهران، حدود ۲۰ درصد از زائرانی که از مرز‌های دیگر تردد کرده‌اند، برای بازگشت، مرز مهران را انتخاب کرده‌اند؛ تلاش می‌شود فراخوان‌ها از طریق سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تسریع و مدیریت شود تا روند بازگشت روان‌تر شود.

برچسب ها: مرز مهران ، زائران اربعین
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