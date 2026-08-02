مجری تلویزیون گفت: عمق غمی که آدم در میناب احساس می‌کند، با هیچ‌چیز قابل قیاس نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مژده لواسانی، مجرى رادیو و تلویزیون درباره شهدای مدرسه میناب گفت: من همیشه گفته‌ام زندگی من به قبل و بعد مستند‌های مدرسه میناب بر می‌گردد. عمق غمی که آدم در میناب احساس می‌کند، با هیچ‌چیز قابل قیاس نیست. من اولین شبی که وارد شدم، به من گفته بودند شرایط سخت است و قطعاً حالت بد می‌شود، ولی تا این حد را فکر نمی‌کردم! شما کوچکترین مزار‌های جهان را در گلزار شهدای میناب می‌بینید. 

لواسانی ادامه داد: وارد گلزار شهدا شدم و دیگر مبهوت و حیران و سرگشته شدم. نمی‌دانستم باید چکار کنم. بین مزار‌ها راه می‌رفتم و با خودم می‌گفتم این مادر و پدر‌هایی که همچنان گریان پای مزار بچه‌هایشان نشسته‌اند، چه می‌کشند! و چه میزان غم را تجربه می‌کنند!

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برچسب ها: میناب ، دانش آموزان ، گلزار شهدا
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