مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از اضافه شدن یک الی ۲ بازیکن دیگر به سرخپوشان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس همراه با عضو هیئت مدیره روز گذشته در اردوی ترکیه سرخپوشان حاضر شدند تا در جریان وضعیت تیم خود قرار بگیرند.  

حدادی در جلسه فنی سرخپوشان به بازیکنانی که به این تیم اضافه شدند و یکی، ۲ نفری که احتمالا در روز‌های آینده به سرخپوشان می‌پیوندند، خوشامدگویی کرد.  

طبق پیگیری‌های صورت گرفته از باشگاه پرسپولیس، گویا هدف مهم سرخپوشان، جذب دفاع چپ است. پرسپولیسی‌ها برای این پست، رزاق پور را در نظر دارند، اما حمید مطهری سرمربی فولاد همچنان با جدایی رزاق پور مخالفت کرده است.  

اگر پرسپولیس موفق به راضی کردن مطهری نشود در آن صورت پرسپولیس سراغ یک نفر دیگر برای دفاع چپ می‌رود. مصدومیت‌های پرتعداد جلالی  و نبود هیچ آلترناتیو (جایگزین)  مناسب، موجب شده که هدف فعلی فقط جذب دفاع چپ باشد.  

همچنین پرسپولیسی‌ها همچنان به دنبال جذب دانیال ایری هستند به خاطر همین برای دومین مرحله از فیفا استعلام گرفتند تا اگر مشکلی نداشت جذبش کنند. 

برچسب ها: مدیرعامل پرسپولیس ، نقل و انتقالات
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