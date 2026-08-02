سخنگوی باشگاه پرسپولیس از استعلام مجدد برای تعیین وضعیت دانیال ایری از فیفا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که دانیال ایری مدافع ملی پوش چند روز پیش به طور رسمی به باشگاه نساجی پیوست، اما این بازیکن همچنان مدنظر باشگاه پرسپولیس است و سرخپوشان بار دیگر برای جذب این بازیکن از فیفا استعلام گرفتند تا وضعیت قانونی این بازیکن بررسی شود، که جذب این بازیکن از نظر مقررات فیفا بلامانع است با نه! 

  سرخ‌پوشان چندی پیش هم برای جذب ایری از فیفا استعلام گرفته بودند و این موضوع را برای بار دوم پیگیری کرده اند تا وضعیت این بازیکن برای پیوستن به پرسپولیس مشخص شود.  

پرسپولیس با توجه به ابهاماتی که درباره انتقال اخیر ایری به نساجی و قوانین مربوط به نقل‌وانتقالات متوالی وجود دارد، قصد دارد پیش از هرگونه اقدام نهایی، پاسخ رسمی فیفا را دریافت کند تا با ریسک حقوقی مواجه نشود.

طبق اعلام علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان در مورد شرایط دانیال ایری از فیفا استعلام گرفتتند. دومین نامه  را به فیفا زدند تا استعلام بگیرند. 

سخنگوی باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که فعلا نمی‌خواهد جواب استعلام اول را بگوید تا جواب استعلام دوم هم به دست باشگاه برسد. 

ب️ه هر حال  سرنوشت حضور یا منتفی شدن حضور دانیال ایری در پرسپولیس همچنان به نتیجه استعلام جدید سرخ‌پوشان از فیفا و مشخص شدن شرایط قانونی این انتقال بستگی دارد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
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