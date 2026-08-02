باشگاه پرسپولیس مذاکره با محمد جواد حسین نژاد و اندونگ برای فصل جدید را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که گفته می‌شود باشگاه پرسپولیس در ادامه فعالیت نقل و انتقالاتی خود قصد دارد محمد جواد حسین نژاد بازیکن دینامو ماخاچ قلعه و  عثمان اندونگ مدافع ۲۶ ساله اخمت گروژنی روسیه را به خدمت بگیرد، اما این موضوع تکذیب شد.  

علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس ضمن  تایید این مطلب گفت: هیچ صحبتی با محمد جواد حسین نژاد  و باشگاه دینامو ماخاچ‌قلعه نداشتیم و شایعات را تکذیب می‌کنم!

همچنین طبیعی نیست که باشگاه پرسپولیس قصد داشته باشد برای عثمان اندونگ، شاگرد سابق تارتار در گل‌گهر که حالا تحت قرارداد با اخمت‌گروژنی هست، رضایتنامه چند میلیون یورویی پرداخت کند؛ مگر اینکه باشگاه روسی مبلغ بالایی درخواست نکند!

در صورتی که باشگاه بخواهد مدافع جدیدی به تیم اضافه کند، به احتمال بسیار زیاد این بازیکن ایرانی خواهد بود

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
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