پیشکسوت فوتبال می‌گوید که دلال‌ها و ایجنت‌ها در فوتبال بیشتر از رونالدو درآمد دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - میثم بائو پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره اینکه لیگ برتر فوتبال پتانسیل ۱۸ تیمی شدن را دارد، اظهار کرد: لیگ فوتبال ایران با حضور مهدی تاج تمام پتانسیل را دارد که ۱۸ تیمی و حتی ۲۴ تیمی برگزار شود. البته  این احتمال وجود دارد که وسط بازی ها، جنگ شود و دوباره بازی‌ها را لغو کنند. 

تیمی که زودتر شروع کند اول  فصل بهتر نتیجه می‌گیرد 

بائو درباره اینکه کدام‌یک از تیم‌های لیگ برتری قرعه بهتری نصیبش شد، گفت: قرعه کشی زیاد تاثیری ندارد و آن تیمی که خیلی زودتر فصل را شروع می‌کند موفق‌تر است. البته امسال تیم‌های لیگ برتری به خاطر جام جهانی خیلی زود تمرینات خود را شروع نکردند و بیشتر تیم‌ها در یک سطح هستند. به هر حال هر تیمی که ۱۰ روز زودتر، تمرینات خود را شروع کرده باشد، اول فصل می‌تواند بهتر نتیجه بگیرد. همچنین همه تیم‌ها در یک سطح هستند و مثل زمان ما نیست، که بعد از ۶، ۷ هفته یک تیم می‌آمد و یقه استقلال و پرسپولیس را می‌گرفت. الان نمی‌شود نتیجه بازی‌ها را پیش بینی کرد. 

نبود زمین بازی به ضرر سرخابی‌ها است 

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه سرخابی‌ها امسال هم خانه به دوش هستند و استادیوم اختصاصی ندارند، اظهار کرد: این هم از لیگ ۱۸ تیمی ما هست. الان استقلال و پرسپولیس، ۲ تیم بزرگ کشور هستند که همیشه در آسیا حرف اول را می‌زنند، اما متاسفانه زمین بازی ندارند و این به ضررشان است. بازی کردن پرسپولیس و استقلال در آزادی داستانش فرق می‌کند. به نظر می‌رسد که سرخابی‌ها در ورزشگاه شهدای قدس یک حاشیه امنیت دارند. بازیکنان در ورزشگاه آزادی استرس دارند. به هر حال انگار پرسپولیس و استقلال میهمان هستند و این موضوع به ضررشان است. 

آقایان وقتی چیزی به نفعشان باشد ۱۸ تیمی می‌کنند

او درباره اینکه زیر ساخت‌های ما در حدی هست که بازی‌ها با ۱۸ تیم برگزار شود، گفت: نه، ما اصلا نمی‌توانیم لیگ ۱۸ تیمی داشته باشیم. آقایان وقتی چیزی به نفعشان باشد ۱۸ تیمی می‌کنند. من یادم هست زمان ما که کلی بازیکن باکیفیت بود، لیگ را ۱۶ تیمی کردند و تعداد بازیکن را ۱۸ نفر کردند تا یک نسل از فوتبال را از بین ببرند و موفق هم شدند. الان که بازیکنان بی کیفیت‌تر هستند، لیگ را ۱۸ تیمی کردند. به نظرم این‌ها با برنامه جلو نمی‌روند و براساس منافع خودشان جلو می‌روند.

 ما بازیکن ستاره‌ای نداریم

بائو درباره اینکه نقل و انتقالات را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: من تغییر آن چنانی ندیدم. من یادم هست که در زمان خودمان وقتی استقلال و پرسپولیس، بازیکنی می‌گرفتند، آن جزو بهترین بازیکنان بود که می‌گرفتند. به هر حال پرسپولیس هم ۴، ۵ بازیکن گل گهر را گرفته است. اگر تیم‌ها بتوانند بازیکنان سابق خود را حفظ کنند، ۳ بر هیچ جلو می‌افتند، چون ما بازیکن ستاره‌ای نداریم، که بگوییم فلانی دارد به استقلال و پرسپولیس می‌رود و ما هر روز می‌بینیم که بازیکنان ۳۷، ۳۸ ساله دارند در نقل و انتقالات جابه جا می‌شوند. زمان ما معنی نمی‌داد که یک بازیکن ۳۸ ساله بازی کند و به ما می‌گفتند یک بازیکن ۳۴ ساله فوتبالش تمام شده است. آن قدر فوتبالیست و بازیکن خوب پشت سر ما بودند که ما حاشیه امنیت نداشتیم. 

۱۰ درصد بازیکنان حقشان است که خوب بگیرند 

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه جابه جایی رقم‌های بالا در نقل و انتقالات را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: به نظرم بازیکنان ۱۰ درصد حقشان است که پول خوب در فوتبال بگیرند و بقیه بازیکنان حق ندارند. به نظرم بازیکنان آن کیفیت لازم را ندارند. زمان ما بازیکن ۳۰ بازی می‌کردند، اما سال بعد حاشیه امنیت نداشت که در آن تیم هست یا نه! الان بازیکنی داریم که ۴ بازی می‌کند و ۲۰ بازی روی نیمکت است، اما قراردادش چند برابر رقم درخواستی است. اصلا لیگ عجیبی داریم و در این چند سال این مسائل را زیاد دیده‌ام. 

وضع مالی دلال‌ها و ایجنت‌ها از خود بازیکنان بهتر است

او درباره اینکه وضع مالی دلال‌ها و ایجنت‌ها از خود بازیکنان بهتر است و درباره اینکه نقش دلا‌ل‌ها در فوتبال را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: وضع مالی دلال‌ها و ایجنت‌ها از خود بازیکنان بهتر است، چون بازیکن از یک نفر پول می‌گیرد ولی دلال‌‌ها با هزار نفر سروکار دارند و این مسائل در فوتبالمان عادی شده است. من دلالی می‌شناسم که یک ساختمان شیک برای خودش ساخته است. علاوه بر این، آن قدر بازیکنان بی کیفیت هستند که با حضور در بین ایجنت‌ها می‌خواهند اعتبار برای خود بخرند. واقعا در دوران ما کسی جرات نمی‌کرد که بیاید و از قرارداد ما ۱۰ الی ۱۵ درصد کسر کند. یادم نمی‌آید که یک بار قراردادم را ایجنت بسته باشد. البته ایجنت‌ها در زمان ما جوان بودند و آنها در کنار بازیکنان جوان قرار می‌گرفتند که اعتبار کسب کنند.  درآمد دلال‌ها و ایجنت  از کریس رونالدو هم بیشتر است. 

بائو درباره اینکه جوانگرایی در تیم‌های ما صورت می‌گیرد، گفت: هر ساله می‌بینیم که بازیکنی با ۳۸ سال سن می‌خواهد بازی کند. من یادم هست که علی دایی ۳۷ ساله بود، اما خیلی‌ها از او انتقاد می‌کردند که چرا خداحافظی نمی‌کند. به هر حال در دوران ما، بازیکن زیاد بود. من با جوانگرایی موافق هستم، اما باید بازیکن جوان آن قدر خوب باشد تا جای بزرگتر‌ها را بگیرد. بازیکن جوان نباید طوری بازی کند که کادر فنی آن تیم از باتجربه‌ها استفاده کند و آن بازیکن دیگر نخواهد بازی کند. مثلا قایدی بازیکن جوانی بود که در دربی برای استقلال گل زد و لژیونر شد.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، میثم بائو
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