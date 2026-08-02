همزمان با برگزاری رقابت‌های قهرمانی تنیس روی میز امید بانوان کشور در کرمان، چهار نماینده استان با صعود از مرحله گروهی، حضور خود را در جمع ۳۲ ورزشکار برتر این مسابقات قطعی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر_ رئیس هیئت تنیس روی میز استان کرمان در حاشیه برگزاری مسابقات قهرمانی امید بانوان کشور به میزبانی کرمان اظهار کرد: این رقابت‌ها در دو بخش «آزاد» و «رده‌بندی» طی چهار روز و در دو نوبت صبح و عصر به میزبانی سالن ورزشی شادروان کهنوجی شهر کرمان در حال برگزاری است.

علی رحیمی با اشاره به حضور ۴۵ ورزشکار از سراسر کشور در این رقابت‌ها افزود: از این تعداد، ۱۵ ورزشکار از استان کرمان در مسابقات حضور دارند که تاکنون چهار نفر از آنان با ارائه عملکردی مطلوب، از مرحله گروهی صعود کرده و به جمع ۳۲ نفر برتر راه یافته‌اند.

وی تصریح کرد: هلما خیامیان، نگار رستمی‌زاده، ساینا سادات سلیمانی‌نیا و غزل هزارداستان چهار نماینده استان کرمان هستند که موفق شده‌اند جواز حضور در مرحله حذفی مسابقات را کسب کنند.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان کرمان ابراز امیدواری کرد، نمایندگان استان در ادامه رقابت‌ها نیز با حفظ روند موفق خود، نتایج ارزشمندی برای تنیس روی میز کرمان رقم بزنند.

برچسب ها: تنیس رو میز ، اخبار ورزشی کرمان ، مسابقات قهرمانی کشور
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