باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - برداشت انگور از تاکستان‌های شهرستان خوسف آغاز شده است؛ محصولی که حاصل یک سال تلاش و زحمت کشاورزان است و این روز‌ها کام کشاورزان منطقه را شیرین کرده است.

خبیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت: با توجه به بارندگی‌های مناسب سال زراعی جاری، پیش‌بینی می‌شود از سطح ۲۱۰ هکتار از تاکستان‌های شهرستان خوسف، بیش از ۲ هزار تن انگور برداشت شود.

در تاکستان‌های این شهرستان بیش از ۱۰ رقم انگور کشت می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به عسگری، حسینی، یاقوتی، شاهرودی، صاحبی، سفید بی‌دانه، سیاه بی‌دانه اشاره کرد.

روستای تقاب شهرستان خوسف یکی از مناطق شناخته‌شده تولید انگور است و آوازه انگور‌های آن در کشور پیچیده است.

انگور عسگری منطقه تقاب به دلیل کیفیت بالا و طعم مطلوب، از مهم‌ترین و مرغوب‌ترین ارقام انگور این منطقه به شمار می‌رود.

یکی از کشاورزان‌ این خطه می‌گوید: از انگور تولیدی علاوه بر مصرف تازه‌خوری، آبغوره، کشمش و شیره انگور نیز تهیه می‌کنیم.

این محصول مشتریان زیادی در استان‌های دیگر دارد و خریدارانی از زاهدان، مشهد، تهران و دیگر شهر‌ها برای تهیه آن به منطقه می‌آیند.

برداشت انگور از تاکستان‌های شهرستان خوسف تا اواسط مرداد ادامه دارد.

گفتنی است بیش از ۶۰۰ بهره بردار از راه تولید و فروش این محصول شیرین و ارگانیک امرار معاش می‌کنند.