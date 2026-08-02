نماینده مجلس می‌گوید در مصوبه تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی زور رانت، مافیا و دست‌های پشت پرده بر سازمان اداری و استخدامی و معاون اول رئیس‌جمهور چربید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی گفت: مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی، هیچ دردی از نیروهای شرکتی دوا نخواهد کرد و متأسفانه باز هم رانت، مافیا و دست‌های پشت پرده، زورشان بر سازمان اداری و استخدامی و معاون اول رئیس‌جمهور چربید. 

نماینده مردم خدابنده در مجلس اظهار کرد: رانتی که در این زمینه وجود دارد، باعث می‌شود میلیاردها تومان از پول بیت‌المال به جیب عده‌ای برود و متأسفانه نیروهای شرکتی سرشان بی‌کلاه بماند.

این نماینده مجلس می‌گوید این مصوبه به نوعی رتبه‌بندی شرکت‌هاست و نه تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی لذا امیدوارم دولت، شخص رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، این حقیقت را درک کنند پیش از آنکه مجلس ناچار شود به وظیفه ذاتی خود نسبت به کوتاهی و تخلفی که رئیس سازمان اداری و استخدامی مرتکب شده، ورود کند. 

بیگدلی تصریح کرد: اگر واقعاً این موضوع را بررسی و حل نکنند، ما ناچار هستیم از طریق اهرم نظارتی خود، نسبت به تخلفاتی که انجام داده‌اند و کوتاهی‌هایی که موجب نارضایتی مردم شده است، اقدام کنیم؛ به‌ویژه رئیس سازمان اداری و استخدامی که مسئول مستقیم این موضوع است باید در برابر مجلس، مردم و حدود یک میلیون نفر از نیروهای شرکتی پاسخگو باشد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، جنگ با آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
نیروهای بدردبخور شرکتی انگل اداره جات که فقط برای وقت گذرانی میرن محل کار بهشون میگی کار گن فامیلش میاد وسط نمیزاره کار کنه
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