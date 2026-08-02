رئیس پلیس راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت تردد در محور‌های منتهی به مرز‌های زمینی اربعین، از سنگینی ترافیک در مسیر‌های منتهی به مهران، خسروی و شلمچه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیدتیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی اظهار داشت: پنج استان ایلام، کرمانشاه، خوزستان، کردستان و آذربایجان غربی به دلیل استقرار مرز‌های زمینی، استان‌های هدف پلیس در مأموریت اربعین هستند، اما خدمات و پوشش ترافیکی پلیس تنها به این استان‌ها محدود نمی‌شود.

وی افزود: محور‌های مواصلاتی استان‌هایی همچون همدان، مرکزی، قم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و فارس نیز به دلیل حجم بالای تردد زائران، به صورت شبانه‌روزی تحت پوشش پلیس قرار دارند؛ چراکه مأموریت ما از لحظه‌ای آغاز می‌شود که زائر از منزل خود حرکت می‌کند و تا زمان بازگشت ایمن وی به مقصد ادامه دارد.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه موفقیت طرح ترافیکی اربعین بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست، گفت: هر اندازه پلیس برنامه‌ریزی، تجهیزات و نیرو‌های خود را برای مدیریت ترافیک به کار گیرد، بدون همکاری زائران، دستیابی به نتیجه مطلوب ممکن نخواهد بود؛ از این رو انتظار داریم مردم با رعایت قوانین و توصیه‌های پلیس، در برقراری نظم و ایمنی تردد‌ها مشارکت داشته باشند.

سردار حسینی با اشاره به آخرین وضعیت محور‌های منتهی به مرز‌های اربعین تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین حجم ترافیک در محور‌های منتهی به مرز‌های مهران، خسروی و شلمچه مشاهده می‌شود و تمامی ظرفیت‌های پلیس برای روان‌سازی تردد و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به گلوگاه‌های ترافیکی موج بازگشت زائران گفت: یکی از مهم‌ترین نقاطی که احتمال ایجاد گره ترافیکی در آن وجود دارد، محور خروجی استان ایلام است. زائرانی که از مرز مهران به سمت استان‌های کرمانشاه و لرستان بازمی‌گردند، ناگزیر از عبور از تونل آزادی هستند؛ تونلی که به دلیل دوطرفه بودن مسیر و نداشتن باند‌های مجزای رفت و برگشت، در ساعات اوج تردد با افزایش بار ترافیکی مواجه می‌شود.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: به همین منظور، پلیس راهور اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی در این محدوده را پیش‌بینی کرده و در صورت افزایش حجم تردد، اعمال محدودیت‌های مقطعی و هدایت بخشی از خودرو‌ها به محور‌های جایگزین از جمله مسیر آبدانان در دستور کار قرار خواهد گرفت تا از شکل‌گیری گره‌های سنگین ترافیکی جلوگیری شود.
سردار حسینی با اشاره به همزمانی روز اربعین در ایران و عراق، از زائرانی که هنوز سفر خود را آغاز نکرده‌اند خواست برنامه سفر خود را مدیریت کنند و گفت: با توجه به اینکه پس از روز اربعین بخش زیادی از امکانات خدماتی در کشور عراق جمع‌آوری می‌شود، توصیه اکید ما این است که زائران سفر خود را به ساعات و روز‌های پایانی موکول نکنند؛ زیرا این موضوع می‌تواند علاوه بر افزایش ازدحام در مرزها، فرآیند خدمات‌رسانی را نیز با مشکل مواجه کند.

وی با اشاره به وضعیت حمل‌ونقل عمومی اظهار داشت: همکاران ما در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای تأمین ناوگان عمومی تمام توان خود را به کار گرفته‌اند، اما ممکن است در پایانه مرزی شهید رئیسی مهران و همچنین مرز‌های خسروی و شلمچه، زائران برای اعزام به مقاصد مختلف با تأخیر‌هایی مواجه شوند؛ از این رو از هموطنان درخواست می‌کنیم با صبوری، خادمان خود را در ارائه خدمات همراهی کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا با ابراز نگرانی از افزایش تردد خودرو‌های شخصی در موج بازگشت اربعین گفت: بیشترین دغدغه پلیس مربوط به رانندگانی است که بدون استراحت کافی مسیر بازگشت را آغاز می‌کنند. متأسفانه در ۴۸ ساعت گذشته چند فقره تصادف جرحی و همچنین تصادف منجر به فوت در محور‌های اربعینی به وقوع پیوسته که بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد علت همه این حوادث، خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان بوده است.

وی تأکید کرد: زائرانی که با وسایل نقلیه شخصی به مرز‌های شش‌گانه سفر کرده‌اند، پیش از آغاز مسیر بازگشت حتماً استراحت کافی داشته باشند و در صورت احساس خواب‌آلودگی یا خستگی، از ادامه رانندگی خودداری کرده و در نخستین محل امن توقف کنند.

سردار حسینی در پایان از زائران خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از عجله و شتاب و توجه کامل به قوانین راهنمایی و رانندگی، پلیس را در تأمین امنیت سفر‌های اربعین همراهی کنند تا همه زائران سلامت به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.

برچسب ها: خواب آلودگی ، تصادف
خبرهای مرتبط
تمهیدات ترافیکی ویژه برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی (ع) در پایتخت
ترافیک سنگین در ورودی‌های تهران و محور منتهی به ایلام/ آخرین وضعیت جاده‌های کشور اعلام شد
توصیه پلیس راهور به زوار اربعین: بازگشت را به روز‌های پایانی موکول نکنید
تشدید نظارت بر موج بازگشت زائران و استفاده حداکثری از ظرفیت پلیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برادرم بیمار است قصاص نمی‌خواهم
تنبیه مرگبار مرد تاجر به دست همسر و پسرش
خستگی رانندگان عامل اصلی تصادفات ۴۸ ساعت گذشته در مسیر‌های اربعین
تردد در محورهای اربعین روان و بدون گره ترافیکی است
۳ هزار موکب در مسیر جاماندگان اربعین مستقر می‌شوند
با بازار سیاه بلیت اربعین و دلالی در مرز‌ها قاطعانه برخورد می‌کنیم
آغاز معاینات پزشکی حج تمتع ۱۴۰۶
تمهیدات ترافیکی ویژه برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی (ع) در پایتخت
افتتاح نخستین قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین در مهران/ تردد بیش از ۴.۴میلیون زائر از ۷ مرز
برگزاری همایش موکب‌داران فرهنگی
آخرین اخبار
پایان تلخ تیراندازی خانوادگی در عباس‌آباد؛ عامل مسلح کمتر از چند ساعت دستگیر شد
جلوگیری از پرداخت ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار سهمیه ارزی به یک شرکت صوری
ارائه بیش از ۵۵ هزار خدمت امدادی به زائران اربعین در مرز‌ها
هشدار پلیس فتا: در معاملات فقط به رویت رسید بانکی اکتفا نکنید
همان خدایی که در صدر اسلام پیروزی‌های بزرگ را رقم زد، امروز نیز قادر است ملت مؤمن را یاری کند
ستاد حقوق بشر: کشتار غیرنظامیان مصداق بارز «حقوق بشر آمریکایی» است
مهلت ثبت‌نام «انتخاب جوان سال» تا ۱۶ مرداد تمدید شد/ رأی‌گیری عمومی جایگزین سلیقه‌های شخصی
۱۷ درصد جمعیت پس از جنگ نیازمند مداخلات روانشناختی هستند
برگزاری همایش موکب‌داران فرهنگی
تمهیدات ترافیکی ویژه برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی (ع) در پایتخت
آمار سرقت در مرز‌ها به حداقل ممکن رسید
شتاب در تملک املاک معارض کوی زینبیه؛ گام بلند شهرداری برای رفع گره ترافیکی
آلوده‌ترین نقطه پایتخت در یکصد و سی و پنجمین روز سال
۳ هزار موکب در مسیر جاماندگان اربعین مستقر می‌شوند
افتتاح نخستین قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین در مهران/ تردد بیش از ۴.۴میلیون زائر از ۷ مرز
با بازار سیاه بلیت اربعین و دلالی در مرز‌ها قاطعانه برخورد می‌کنیم
آغاز معاینات پزشکی حج تمتع ۱۴۰۶
برادرم بیمار است قصاص نمی‌خواهم
تنبیه مرگبار مرد تاجر به دست همسر و پسرش
تردد در محورهای اربعین روان و بدون گره ترافیکی است
خستگی رانندگان عامل اصلی تصادفات ۴۸ ساعت گذشته در مسیر‌های اربعین
حضور مردم در اربعین، نشانه ماندگاری جبهه حق و تحقق وعده الهی است
سازمان انتقال خون ایران در بحران‌های اخیر تمام‌قد ایستاد
کولیوند: هیچ بیماری واگیر در میان زائران گزارش نشده است
نیروهای آتش‌نشانی در پنج مرز اربعینی مستقر هستند
بازدید دادستان تهران از اعزام زائران اربعین در فرودگاه امام خمینی/ ۳ سایت متخلف مسدود شد
طرح برخورد با گران فروشی و احتکار از امروز آغاز شد
راز مرگ زن ۵۴ ساله در آتش‌سوزی برج مسکونی فاش شد
تأکید معاون شهرداری تهران بر نقش فرهنگ عاشورایی در تربیت نسل‌ها
زمان ثبت نام در آزمون دفتریاری مشخص شد