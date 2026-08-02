عضو هیئت‌مدیره و معاون فنی و اجرایی سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، از پیشرفت ۸۳ درصدی پروژه ساختمان الحاقی بیمارستان تربت حیدریه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالمجید نیک‌مرام عضو هیئت‌مدیره و معاون فنی و اجرایی سازمان، در جریان بازدید از پروژه ساختمان الحاقی بیمارستان تربت حیدریه که با حضور مهدی‌زاده نماینده دفتر امور سلامت سازمان برنامه و بودجه کشور، رحیمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دانیال مخدومی مدیرکل اجرای طرح‌های ملی مناطق سه و چهار سازمان و نمایندگان شرکت مهندسین مشاور و شرکت پیمانکار برگزار شد، اظهار کرد: این پروژه با زیربنای حدود چهار هزار و ۲۰۰ مترمربع هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۸۳ درصدی رسیده و از جمله پروژه‌های مهم درمانی منطقه به شمار می‌رود.
 
وی با اشاره به روند مطلوب اجرای عملیات عمرانی افزود: سازمان مجری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، مدیریتی و نظارتی خود، اجرای پروژه را با وجود محدودیت‌های اعتباری با جدیت دنبال کرده و خوشبختانه روند پیشرفت آن رضایت مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و نماینده دفتر امور سلامت سازمان برنامه و بودجه کشور را به همراه داشته است.
 
عضو هیئت‌مدیره و معاون فنی و اجرایی سازمان مجری ادامه داد: در جریان این بازدید، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن ابراز رضایت از عملکرد سازمان مجری، بر اولویت دادن به تخصیص اعتبارات مورد نیاز این پروژه تأکید و برای تسریع در تأمین منابع مالی آن قول مساعد داد.
 
نیک‌مرام با بیان اینکه تکمیل این پروژه نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های درمانی منطقه و افزایش کیفیت خدمات سلامت به شهروندان خواهد داشت، تصریح کرد: در صورت تأمین و تخصیص به‌موقع اعتبارات مورد نیاز، عملیات اجرایی پروژه با سرعت بیشتری ادامه یافته و حداکثر ظرف چهار ماه آینده آماده تحویل موقت خواهد شد.
 
وی در پایان، مهم‌ترین چالش پیش روی پروژه را محدودیت‌های اعتباری عنوان کرد و گفت: عدم تصویب اعتبارات کافی و تأخیر در تخصیص منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه، اصلی‌ترین مانع تکمیل پروژه در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده است. امیدواریم با تحقق وعده‌های مطرح‌شده در این بازدید، روند تأمین اعتبار تسریع شده و شاهد بهره‌برداری هرچه سریع‌تر این پروژه مهم درمانی باشیم.
 
منبع: روابط عمومی سازمان مجری
 
برچسب ها: ساخت بیمارستان ، کمبود اعتبار
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