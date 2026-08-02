محمد بن سلمان نگرانی خود را در مورد برنامه‌های حمله به ایران به رئیس جمهور آمریکا ابراز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه‌های آمریکایی می‌گویند محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا صحبت کرده و نگرانی خود را در مورد حملات برنامه‌ریزی شده علیه ایران ابراز کرده است.

آکسیوس و خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش دادند که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان روز شنبه در یک تماس تلفنی نگرانی خود را در مورد برنامه‌های ترامپ برای تشدید حملات به ایران ابراز کرده است.

آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که وی «ابراز نگرانی کرده و خواستار شفاف‌سازی در مورد طرح اقدام شده است». این خبرگزاری به نقل از منبع آگاه دیگری اعلام کرد که او از ترامپ خواسته است که تنش‌ها را کاهش داده و از انجام حملات خودداری کند.

فردی که از محتوای این تماس تلفنی مطلع شده است، به آسوشیتدپرس گفت که سعودی‌ها نگران این هستند که اگر ایالات متحده زیرساخت‌های انرژی ایران را هدف قرار دهد یا حملات گسترده‌ای به پل‌ها یا نیروگاه‌ها انجام دهد، تهران می‌تواند با انجام حملاتی به طور متقابل به این حملات پاسخ دهد.

 ترامپ پس از فضاسازی و تهدیدهای تکراری علیه ایران بار دیگر مدعی شد که کشورهای خاورمیانه او را متقاعد کرده‌اند که به ایران حمله نکند.

برچسب ها: دونالد ترامپ ، ولیعهد عربستان
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