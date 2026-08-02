جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای منتهی به تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین–کرج حدفاصل استاندارد تا پل کلاک سنگین است.

وی افزود: همچنین در محور شهریار–تهران حدفاصل شهریار تا شهرقدس بار ترافیکی سنگین و در آزادراه ساوه–تهران حدفاصل رضی‌آباد تا احمدآباد مستوفی ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور گفت: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان بوده و هیچ‌گونه مداخله جوی در این محورها وجود ندارد.

سرهنگ محبی در ادامه به وضعیت محورهای منتهی به مرزهای اربعین اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تردد در محورهای حمیل–سرابله–ایلام، ایلام–مرز مهران، بستان–مرز چذابه، پیرانشهر–مرز تمرچین، خرمشهر–مرز شلمچه، قصرشیرین–مرز خسروی و مریوان–مرز باشماق روان است و زائران بدون گره ترافیکی در این مسیرها تردد می‌کنند.

وی همچنین از انسداد یکی از محورهای شریانی کشور خبر داد و گفت: محور بندرعباس–لار در محدوده کلمتعلی تا اطلاع ثانوی مسدود است و تردد وسایل نقلیه از مسیر جایگزین کهورستان–منبع‌آب–بندرعباس انجام می‌شود.

بنابر اعلام پلیس، جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست ضمن توجه به آخرین وضعیت ترافیکی و انتخاب زمان مناسب برای سفر، با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده رقم بزنند.

برچسب ها: وضعیت ترافیکی ، محورهای مواصلاتی
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