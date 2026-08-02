رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک اجاری مربوط به سال ۱۴۰۴ را تا پایان شهریور امسال تمدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر درآمد املاک اجاری) را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، مؤدیان میتوانند تا پایان شهریور سال جاری اظهارنامه مربوط به عملکرد ۱۴۰۴ املاک را به این سازمان ارائه کنند.
مطابق ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم، افرادی که درآمدی جز اجاره املاک ندارند، می توانند تا سقف مالیات بر حقوق در هر سال - که امسال مطابق قانون بودجه امسال ۴۸۰ میلیون تومان است -، از معافیت بر درآمد املاک اجاری (مالیات بر اجاره املاک) بهرهمند شوند. همچنین بر اساس ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مؤدیان مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق فرمی که سازمان امور مالیاتی تهیه میکند، هستند.