رئیس‌جمهور آمریکا با اعلام لغو یک حمله نظامی از پیش برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران، مدعی شد مسیر جدیدی را در سیاست خارجی خود آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه شنبه (صبح یکشنبه به وقت تهران) اعلام کرد که با لغو یک حمله نظامی از پیش برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران، مسیر جدیدی را در سیاست خارجی خود آغاز کرده است. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ادعا کرد که این تصمیم به دنبال درخواست برخی کشورهای خاورمیانه برای فرصتی جهت نهایی‌سازی چارچوب توافق صلح اتخاذ شده است.

ترامپ تأکید کرد که طرفین بر «چارچوب» توافقی شامل بازگشایی «فوری، کامل و بی‌قیدوشرط» تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران به توافق رسیده‌اند. او با اشاره به اینکه اسرائیل نیز به این تعهد پیوسته است، گفت: «همه دست به کار شوید و این کار را انجام دهید.»

رئیس‌جمهور آمریکا که پیش از این با لحنی تند ایران را تهدید کرده بود، این بار با لحنی متفاوت نوشت که با لغو حمله «به نفع آینده جهان و همچنین بقای یک ایران موفق و مرفه» موافقت کرده است. او در عین حال ادعا کرد که ایالات متحده مسلح و آماده است تا در صورت لزوم، با سطوحی از قدرت نظامی بی‌سابقه از زمان جنگ جهانی دوم، اقدام کند.

این عقب‌نشینی راهبردی، که با تعهد اسرائیل به خودداری از حملات همراه شده است، نشان‌دهنده تغییر رویکرد واشنگتن از تقابل نظامی به دیپلماسی برای حل بحران ایران است. با این حال، موفقیت این توافق به سرعت اجرای آن بستگی دارد و ترامپ تأکید کرده که طرفین باید «سریعاً» به توافق نهایی دست یابند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: حمله به ایران ، جنگ ایران و آمریکا ، دولت ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۲۵
Iran (Islamic Republic of)
ح
۰۹:۳۵ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
وجود میخواد😂😂😂
۶
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
هیچ اطمینانی به این سگ زرد ترامپ قمارباز پست جنایتکار و دروغگو نیست... آمریکا باید تمام شروط ایران را قبول و در شورای امنیت سازمان تایید وتصویب بشود. و پایگاه‌های نظامی آمریکا تعطیل واز منطقه خاورمیانه بیرون برود.
۵
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۰ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
خسته شدیم از بس چرندیات این خوک زرد را شنیدیم ، چرت و پرتهایی که به اندازه نجاست سگ هم برای ما ارزشی نداره
۵
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
سگ زرد عین سگ ترسيده
۷
۲۵
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