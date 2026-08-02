پسر جوانی که پس از بازگشت از آمریکا پدرش را به قتل رسانده بود در حالی به پرداخت دیه محکوم شد که طبق تشخیص پزشکی قانونی به خاطر بیماری اسکیزوفرنی در بیمارستان روانی بهزیستی بستری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اوایل سال گذشته گزارشی به پلیس رسید که حاکی از قتل مردی میانسال به دست پسر جوانش بود.

وقتی پسر جوان دستگیر شد گفت: «چیزی به خاطر نمی‌آورم فقط می‌دانم که عصبانیم کرد، من هم کشتمش!»

بنابراین متهم برای بررسی سلامت عقلی به پزشکی قانونی معرفی شد. تحقیقات بعدی نشان داد که پدر و مادر متهم سال‌ها پیش از یکدیگر جدا شده و پدرش با زن دیگری ازدواج کرده بود. متهم نیز چند سالی در یکی از دانشگاه‌های آمریکا در رشته مهندسی به تحصیل مشغول بود اما یکباره درس را نیمه‌کاره رها کرده و به ایران برگشت.

همسر مقتول که گزارش درگیری را به پلیس داده بود به مأموران گفت: «چند هفته پیش از حادثه بابک - متهم- از خانه برادرش به خانه ما آمد و مدعی شد که برادرش می‌خواسته او را به قتل برساند. بعد هم می‌گفت پدرم به من اهمیت نمی‌دهد و احترام نمی‌گذارد. من وقتی حس کردم او به لحاظ روانی در حالت طبیعی نیست او را دو هفته در یک بیمارستان روانی بستری کردم. پس از ترخیص دوباره به خانه ما آمد و به یکباره به سراغ پدرش که در حمام بود رفت و او را کشت.»

در این میان کارشناسان پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کردند که متهم به اختلال روانی شدید(اسکیزوفرنی) مبتلاست و نیاز به درمان دارد. از این رو پسر جوان به بیمارستان روانی منتقل شد تا تحت درمان قرار گیرد.

با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.



در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه عنوان شد متهم در بیمارستان روانی بستری است و قادر به شرکت در جلسه دادگاه نیست و وکیلش فقط حضور داشت. سپس برادر متهم گفت: «برادرم تا وقتی دارو مصرف می‌کرد حالش مساعد بود، اما ظاهراً روز حادثه داروهایش را مصرف نکرده و پدرم را به قتل رسانده. من به خاطر شرایط نامناسب روحی برادرم درخواست قصاص ندارم و خواستار دریافت دیه هستم.»

در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و متهم را به پرداخت دیه از سوی فرد عاقله مرتبط با او محکوم کردند.

منبع: روزنامه ایران