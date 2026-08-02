معاون مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر از آغاز فرآیند معاینات پزشکی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، دکتر علی‌اکبر جنگجو، معاون مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر، با تشریح روند معاینات پزشکی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ اظهار کرد: تاکنون ۵۶ هزار و ۵۹۵ نفر برای انجام معاینات پزشکی به مرکز پزشکی حج و زیارت معرفی شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۱۰۶۰ نفر تاکنون معاینه شده‌اند که ۵۲۸ نفر استطاعت جسمی لازم برای تشرف به حج را کسب کرده‌اند، ۴۰۵ نفر همچنان در حال بررسی و تکمیل روند پزشکی هستندو ۱۲۵ نفر ارجاع به پزشک متخصص مشاور و ۲ نفر نیز برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون پزشکی ارجاع شده‌اند.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به ظرفیت ایجادشده برای انجام معاینات گفت: در حال حاضر ۲۵۳ پزشک عمومی، متخصص و فوق‌تخصص در سراسر کشور مسئول انجام معاینات زائران هستند که این ظرفیت حدود یک‌ونیم برابر نیاز اعزام پیش‌بینی شده است تا فرآیند بررسی استطاعت جسمی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

جنگجو تأکید کرد: هر متقاضی پس از انتخاب پزشک معاینه‌کننده، باید تمامی مراحل بررسی و تکمیل پرونده پزشکی خود را نزد همان پزشک ادامه دهد تا روند ارزیابی به‌صورت منسجم انجام شود.

وی همچنین درباره دسته‌بندی زائران از نظر توان جسمی برای انجام مناسک حج گفت: از میان افراد تأییدشده تاکنون، ۱۱۱ نفر در گروه سبز قرار گرفته‌اند؛ به این معنا که توانایی طی مسافت مسیر مشعرالحرام تا منا و انجام مناسک رمی جمرات را به‌صورت پیاده دارند.

به گفته معاون مرکز پزشکی حج و زیارت، ۴۲ نفر ازاین زائران محترم مرد و ۷۹ نفر خانم در گروه قرمز قرار گرفته‌اند. این دسته اززائران محترم جهت تایید نهایی حدود ۲ ماه قبل از اعزام مجددا توسط تیم ویژه پزشکی مورد بررسی قرار گرفته و درصورت تایید نهایی در عملیات حج به دلیل محدودیت جسمی، پیش‌بینی شده است انتقال ایشان از سرزمین عرفات به سرزمین منا در قالب زائران معذور، با اتوبوس انجام گرفته و رمی جمره ایشان توسط نائب انجام شود.

جنگجو با اشاره به آغاز فرآیند رتبه‌بندی و ثبت وضعیت پزشکی زائران اظهار کرد: پیامک اطلاع‌رسانی برای تمامی متقاضیان ارسال شده است. بخشی از زائران هم‌اکنون در سفر اربعین حضور دارند و پس از بازگشت، فرصت انجام معاینات پزشکی و تکمیل پرونده سلامت خود را خواهند داشت.

برچسب ها: حج و زیارت ، معاینات پزشکی حجاج
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