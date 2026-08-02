باشگاه خبرنگاران جوان- بهرام سلیمانی جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه از تداوم موج بازگشت زائران اربعین از مرز بینالمللی خسروی خبر داد و گفت: در روز دهم مردادماه، مصادف با هفدهم صفر، ۷۵ هزار و ۷۵۴ تردد در این مرز به ثبت رسید و مجموع ترددهای ثبتشده از ابتدای عملیات اربعین تاکنون به ۶۹۹ هزار و ۴۰۶ نفر رسیده است.
وی با اشاره به آمار خروج زائران از مرز خسروی افزود: از ابتدای عملیات اربعین تاکنون، ۴۹۲ هزار و ۴۸۶ نفر از طریق این مرز از کشور خارج شدهاند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، که ۴۸۶ هزار و ۵۰۸ نفر بوده، رشد یک درصدی را نشان میدهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه ادامه داد: در همین مدت، ۲۰۶ هزار و ۹۱۸ نفر نیز از طریق مرز خسروی وارد کشور شدهاند که در مقایسه با آمار ۱۸۸ هزار و ۷۳۲ نفری مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با بیان اینکه مجموع ترددهای ورودی و خروجی از مرز خسروی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است، تصریح کرد: آمارها نشان میدهد مجموع تردد زائران از این مرز در مقایسه با سال گذشته چهار درصد رشد داشته که بیانگر افزایش استقبال زائران از مرز خسروی است.
سلیمانی با اشاره به تداوم موج بازگشت زائران، خاطرنشان کرد: تردد در مرز بینالمللی خسروی به صورت روان و منظم در جریان است و تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی، انتظامی و پشتیبانی با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات به زائران هستند.
وی تأکید کرد: با فراهم بودن زیرساختهای لازم و هماهنگی میان دستگاههای عضو ستاد اربعین، خدماترسانی در بخشهای مختلف از جمله حملونقل، امداد، بهداشت، امنیت و رفاه زائران بدون وقفه ادامه دارد تا بازگشت زائران با آرامش و ایمنی کامل انجام شود.