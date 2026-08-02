باشگاه خبرنگادان جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام حسین ملک‌مکان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس، با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، از برگزاری مراسم عزاداری و پیاده‌روی دلدادگان اربعین امام حسین (ع) در شیراز و بیش از ۱۲۰ شهر و روستای استان خبر داد.

او اظهار کرد: ضمن تسلیت ایام اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به همه دلباختگان، دلدادگان، جاماندگان و دلسوختگان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، هر ساله در آستانه اربعین، جمع زیادی از عاشقان امام حسین (ع) که شرایط و امکان سفر دارند، راهی کربلای معلی می‌شوند و مسیر نجف تا کربلا را به صورت پیاده طی کرده و به زیارت بارگاه مطهر سیدالشهدا (ع) مشرف می‌شوند.

ملک‌مکان افزود: در مقابل، بسیاری از مشتاقان نیز به دلایل مختلف امکان حضور در مراسم اربعین در کربلا را ندارند. به همین منظور، هر ساله مراسم «پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی» در استان فارس و شهر شیراز برگزار می‌شود تا جاماندگان از زیارت اربعین نیز در این اجتماع معنوی حضور یابند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس ادامه داد: مراسم پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی در شیراز، روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه، همزمان با روز اربعین، از ساعت ۸:۳۰ صبح با حضور هیئت‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم از میدان امام حسین (ع) آغاز می‌شود و پس از عبور از میدان شهدا و چهارراه پیروزی، در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) به پایان خواهد رسید.

او از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرد و گفت: از همه مردم مؤمن و ولایت‌مدار استان دعوت می‌کنیم با حضور پرشور خود در این آیین معنوی، در عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) مشارکت داشته باشند.

ملک‌مکان با اشاره به برگزاری همزمان این مراسم در سراسر استان فارس تصریح کرد: پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی در روز اربعین در تمامی شهرستان‌ها و شهر‌های استان نیز برگزار خواهد شد. در اغلب مناطق، مردم از یک مبدأ مشخص حرکت کرده و با عزاداری و پیاده‌روی به سمت بقاع متبرکه و امامزادگان شهر خود می‌روند و برنامه پایانی در همان اماکن مقدس برگزار می‌شود.

او خاطرنشان کرد: این مراسم امسال در بیش از ۱۲۰ شهر و همچنین تعدادی از روستا‌های بزرگ استان فارس برگزار خواهد شد.