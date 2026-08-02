مراسم عزاداری و پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی (ع) در شیراز و بیش از ۱۲۰ شهر و روستای استان فارس برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگادان جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام حسین ملک‌مکان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس، با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، از برگزاری مراسم عزاداری و پیاده‌روی دلدادگان اربعین امام حسین (ع) در شیراز و بیش از ۱۲۰ شهر و روستای استان خبر داد.

او اظهار کرد: ضمن تسلیت ایام اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به همه دلباختگان، دلدادگان، جاماندگان و دلسوختگان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، هر ساله در آستانه اربعین، جمع زیادی از عاشقان امام حسین (ع) که شرایط و امکان سفر دارند، راهی کربلای معلی می‌شوند و مسیر نجف تا کربلا را به صورت پیاده طی کرده و به زیارت بارگاه مطهر سیدالشهدا (ع) مشرف می‌شوند.

ملک‌مکان افزود: در مقابل، بسیاری از مشتاقان نیز به دلایل مختلف امکان حضور در مراسم اربعین در کربلا را ندارند. به همین منظور، هر ساله مراسم «پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی» در استان فارس و شهر شیراز برگزار می‌شود تا جاماندگان از زیارت اربعین نیز در این اجتماع معنوی حضور یابند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس ادامه داد: مراسم پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی در شیراز، روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه، همزمان با روز اربعین، از ساعت ۸:۳۰ صبح با حضور هیئت‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم از میدان امام حسین (ع) آغاز می‌شود و پس از عبور از میدان شهدا و چهارراه پیروزی، در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) به پایان خواهد رسید.

او از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرد و گفت: از همه مردم مؤمن و ولایت‌مدار استان دعوت می‌کنیم با حضور پرشور خود در این آیین معنوی، در عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) مشارکت داشته باشند.

ملک‌مکان با اشاره به برگزاری همزمان این مراسم در سراسر استان فارس تصریح کرد: پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی در روز اربعین در تمامی شهرستان‌ها و شهر‌های استان نیز برگزار خواهد شد. در اغلب مناطق، مردم از یک مبدأ مشخص حرکت کرده و با عزاداری و پیاده‌روی به سمت بقاع متبرکه و امامزادگان شهر خود می‌روند و برنامه پایانی در همان اماکن مقدس برگزار می‌شود.

او خاطرنشان کرد: این مراسم امسال در بیش از ۱۲۰ شهر و همچنین تعدادی از روستا‌های بزرگ استان فارس برگزار خواهد شد.

برچسب ها: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس ، اربعین ، شیراز
خبرهای مرتبط
راهپیمایی «جان‌فدایان ایران امام‌رضایی» در شیراز برگزار می‌شود
مسیر تشییع شهدای اخیر در شیراز/ مراسم متمرکز فردا از میدان امام حسین (ع) آغاز می‌شود
مسیرراهپیمایی روز جهانی قدس در فارس اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برق‌رسانی پایدار به بزرگ‌ترین پروژه تفریحی-ورزشی «شهر آبی» شیراز
دلدادگان اربعین در شیراز به سوی شاهچراغ(ع) راهپیمایی می‌کنند
جوجه‌ریزی ۵۶۸ هزار قطعه‌ای در مرغداری‌های جهرم
منطقه ویژه اقتصادی فسا با مطالبه ۱۵۰۰ هکتار زمین وارد فاز اجرایی می‌شود
تدارک فارس برای بزرگترین رویداد تجاری سال؛ تصویب نقشه راه «شیراز اکسپو ۱۴۰۵»
از تاکستان تا کارخانه؛ سفری برای تبدیل انگور به محصولات پرارزش
ورزشکاران با مقاومت در برابر وسوسه‌های خارجی، مایه افتخار ملت ایران هستند
آخرین اخبار
ورزشکاران با مقاومت در برابر وسوسه‌های خارجی، مایه افتخار ملت ایران هستند
از تاکستان تا کارخانه؛ سفری برای تبدیل انگور به محصولات پرارزش
تدارک فارس برای بزرگترین رویداد تجاری سال؛ تصویب نقشه راه «شیراز اکسپو ۱۴۰۵»
برق‌رسانی پایدار به بزرگ‌ترین پروژه تفریحی-ورزشی «شهر آبی» شیراز
دلدادگان اربعین در شیراز به سوی شاهچراغ(ع) راهپیمایی می‌کنند
جوجه‌ریزی ۵۶۸ هزار قطعه‌ای در مرغداری‌های جهرم
منطقه ویژه اقتصادی فسا با مطالبه ۱۵۰۰ هکتار زمین وارد فاز اجرایی می‌شود
از توقیف محموله‌های قاچاق تا دستگیری تبهکاران
پرواز دوباره ۲ بالابان در زیستگاه‌های طبیعی فارس
قتل پسر به دست پدر در کوهچنار
تأکید دادگستری فارس بر برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی/تشکیل کارگروه ویژه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان
صادرات بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ تن گوجه‌فرنگی و پیاز از کازرون به بازار‌های خارجی 
تزریق ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای شتاب‌دهی به نهضت ملی مسکن در ارسنجان
اینجا جریمه نمی‌شوید؛ «نشان مهربانی» بر سینه رانندگان قانون‌مدار شیراز
توسعه دیپلماسی علمی با راهبرد ISC؛ توافق برای اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک
هوش مصنوعی در کمین گردشگری کلاسیک/ باید به سمت «گردشگری معنا» کوچ کنیم
از خیزش گرده‌های بی‌قرار تا غرش آسمان؛ آغاز موج جدید گرما از اواسط هفته
کاهش سقط مکرر و کوتاه‌تر شدن مسیر درمان با فناوری‌های نوین ناباروری
زنگ خطر «نارسایی زودرس تخمدان» در زنان/ سن زوال عملکرد تخمدان‌ها کاهش یافت