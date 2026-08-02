وزیر امور خارجه آمریکا، با وجود حملات گسترده و تحریم‌های واشنگتن، اذعان کرد که ایران همچنان از توانمندی‌های نظامی قابل‌توجهی برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا اذعان کرد ایران هنوز از توانمندی‌های نظامی قابل‌توجهی برخوردار است. او گفت: «آن‌ها هنوز موشک دارند و هنوز پهپاد دارند و همچنان می‌توانند آسیب وارد کنند.» این اظهارات، نشان‌دهنده آن است که با وجود حملات گسترده آمریکا، ایران همچنان به عنوان یک قدرت نظامی منطقه‌ای با قابلیت‌های بازدارندگی قابل‌توجه باقی مانده است.

روبیو همچنین در اظهاراتی بی اساس ایران را متهم به نفوذ در منطقه و «صادرات انقلاب»بخود به دیگر کشورها کرد. 

وزیر خارجه آمریکا بدون اشاره به عقب نشینی ترامپ از حمله به ایران مدعی شد که ایران اکنون «مشتاق» به نظر می‌رسد تا در مورد هسته‌زدایی و تنگه هرمز مذاکره کند، اما ادعا کرد که این تغییر نگرش، نتیجه موضع قدرت آمریکا است- نه عقب نشینی ترامپ از جنگ. 

در نهایت، لغو حمله برنامه‌ریزی‌شده ترامپ به ایران، مشروط به توافق سریع، نشان‌دهنده آن است که ایران با وجود فشار‌های نظامی و تحریم‌ها، توانسته است جایگاه خود را به عنوان یک قدرت تأثیرگذار در خاورمیانه حفظ کند و آمریکا را به استیصال بکشاند. این تحول، گویای آن است که ایران با استفاده از توانمندی‌های نظامی و دیپلماتیک خود، توانسته است در برابر فشار‌های خارجی ایستادگی کرده و به یکی از بازیگران اصلی تعیین‌کننده در معادلات منطقه و جهان تبدیل شود.

منبع: ریپابلیک ورلد

برچسب ها: مارکو روبیو ، جنگ ایران و آمریکا ، قدرت نظامی ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۳ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد و برای دولت ترامپ جنایتکار گران تمام می‌شود.
ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد و برای دولت ترامپ جنایتکار گران تمام خواهد شد.
ما از سال ۱۳۵۹ تاکنون در منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و غرب آسیا به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم و نشان داده ایم که هیچ جنایت، تجاوز و حمله را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و از آمریکایی ها و مزدروانشان انتقام می گیریم.
هر کشوری با نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار همکاری کند حق عبور از تنگه هرمز را ندارد.
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