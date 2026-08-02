باشگاه خبرنگاران جوان - قناعتیان از تداوم روند تولید در واحدهای پرورش مرغ گوشتی شهرستان خبر داد و گفت: در تیرماه سال جاری، ۲۴ واحد مرغداری گوشتی با انجام ۵۶۸ هزار و ۷۱۷ قطعه جوجهریزی، گام مهمی در تأمین گوشت مرغ مورد نیاز بازار برداشتند.
او با اشاره به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجامشده، از این میزان جوجهریزی، حدود یک هزار و ۴۲۲ تن گوشت مرغ پس از پایان دوره پرورش تولید و به تدریج وارد بازار مصرف خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم افزود: برنامهریزی مستمر برای جوجهریزی، پشتیبانی از تولیدکنندگان و نظارت بر روند تولید، از عوامل مؤثر در حفظ پایداری تولید و تأمین بهموقع گوشت مرغ مورد نیاز شهروندان است.
او تصریح کرد: تمامی واحدهای مرغداری فعال شهرستان تحت پایش مستمر کارشناسان این مدیریت قرار دارند و رعایت الزامات امنیت زیستی، اجرای برنامههای واکسیناسیون، مدیریت صحیح تغذیه و کنترل شرایط محیطی سالنهای پرورش، نقش تعیینکنندهای در کاهش تلفات، افزایش راندمان تولید و دستیابی به گوشت مرغ با کیفیت و مطابق استانداردهای بهداشتی دارد.
منبع: جهاد کشاورزی فارس