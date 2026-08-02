باشگاه خبرنگاران جوان- استاندار کرمان با بیان اینکه طرح مدیریت مصرف سوخت به صورت پایلوت در استان کرمان اجرا میشود؛ گفت: قرار است طی یک دوره یکماهه، نتایج مثبت، چالشها، آثار و پیامدهای اجرای طرح بررسی تا درباره ادامه یا اصلاح روند اجرای آن تصمیمگیری شود.
محمدعلی طالبی، استاندار کرمان با اشاره به اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در استان کرمان گفت: پس از جمعآوری کارتهای سوخت جایگاهها، صرفهجویی قابلتوجهی در مصرف سوخت استان حاصل شده که بخش عمده آن مربوط به سوختی است که پیش از این از طریق قاچاق از چرخه مصرف خارج میشد.
وی افزود: اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت، بخشی از مسئولیت ملی استان کرمان در این زمینه را محقق کرده است.
طالبی گفت: سهمیههای معمول بنزین با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی همانند سایر نقاط کشور در اختیار شهروندان قرار دارد و علاوه بر آن، سهمیه ویژه ۵۰۰۰ تومانی برای استان کرمان را پیگیری کردهایم که تقریباً نهایی شده و منتظر ابلاغ آن هستیم.
استاندار کرمان گفت: میزان این سهمیه بین ۴۰ تا ۵۰ لیتر خواهد بود، اما مذاکرات نهایی درباره میزان آن در حال انجام است
طالبی افزود: این سهمیه ویژه استان کرمان است و حداقل در ماه اول، این طرح بهصورت پایلوت فقط در استان کرمان اجرا خواهد شد.
استاندار کرمان گفت: در کنار این سه سهمیه، سهمیه سوخت آزاد نیز با نرخ پالایشگاه در جایگاههای عرضه سوخت استان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت تا افرادی که سهمیههای خود را مصرف کردهاند، بتوانند نیازهای بعدی خود را از این طریق تأمین کنند.
منبع: استانداری کرمان