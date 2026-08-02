باشگاه خبرنگاران جوان، حیدر آسیابی گفت: این پرونده از حدود ۲۰ سال پیش و پس از فوت پدر یک خانواده آغاز شده بود و اختلاف میان ورثه بر سر تقسیم اموال بهجامانده، شامل ۲۳ هکتار اراضی کشاورزی، دام و دیگر داراییها، سبب تشکیل پروندههای متعدد قضایی شده بود.
آسیابی افزود: در طول این سالها، طرح ادعاها و شکایتهای متعدد از سوی طرفین باعث شد این اختلاف خانوادگی روندی طولانی پیدا کند و پروندههای مختلفی در مراجع قضایی تشکیل شود.
رئیسکل دادگستری گلستان ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده و پادرمیانی قضات شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان، زمینه مصالحه میان طرفین فراهم شد و ورثه با کنار گذاشتن اختلافات، بالاخره به توافق و سازش رسیدند.
وی تصریح کرد: نتیجه این اقدام، مختومه شدن پرونده اصلی و ۲۰ پرونده دیگر مرتبط با این اختلاف بود.
آسیابی با اشاره به ارزش اموال مورد اختلاف گفت: تنها ارزش اراضی کشاورزی این پرونده دستکم ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
منبع: دادگستری