معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: زمین برای ساخت ۶۶۵ هزار واحد مسکونی تامین و بیش از ۸۳۱ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن تخصیص پروژه صورت گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی نبیان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه تحقق اهداف دولت در حوزه مسکن، به‌ویژه کنترل و تنظیم بازار، افزایش عرضه، اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه، مستلزم فراهم‌سازی بسترهای لازم برای تولید مسکن و توسعه پایدار شهری است، اظهار کرد: در این میان، تأمین و مدیریت زمین به‌عنوان مهم‌ترین نهاده و پیش‌نیاز افزایش تولید مسکن، نقشی تعیین‌کننده در کاهش هزینه‌های ساخت، تسریع اجرای طرح‌های حمایتی و ایجاد تعادل در بازار مسکن ایفا می‌کند.

وی افزود: سازمان ملی زمین و مسکن به‌عنوان بازوی تخصصی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مدیریت، تأمین، آماده‌سازی و واگذاری اراضی دولتی، با اجرای تکالیف قانونی مندرج در قانون جهش تولید مسکن، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر قوانین و مقررات مرتبط، نقش مؤثری در افزایش ظرفیت عرضه زمین، پشتیبانی از اجرای طرح‌های حمایتی، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز و تسهیل مشارکت بخش خصوصی در تولید مسکن بر عهده دارد.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: این سازمان در حوزه‌های تأمین و الحاق اراضی، اجرای تکالیف مواد ۸، ۹ و ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، واگذاری زمین به مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آماده‌سازی پروژه‌ها، تأمین خدمات روبنایی و توسعه مشارکت با بخش خصوصی در راستای افزایش عرضه مسکن و ارتقای ظرفیت اجرای طرح‌های حمایتی، گام‌های مؤثری برداشته است.

نبیان تصریح کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده، علاوه بر ایفای تکالیف قانونی و توسعه ظرفیت‌های اجرایی، نقش مؤثری در تحقق سیاست‌های دولت برای افزایش تولید مسکن، حمایت از خانوارها و ایجاد ثبات و تعادل در بازار مسکن داشته و علاوه بر ایجاد بستر لازم برای افزایش عرضه مسکن، ظرفیت‌های لازم برای استمرار این مسیر را نیز فراهم ساخته است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: تاکنون ۶۰۰ هزار و ۹۰۳ واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی هستند.

وی افزود: ۳۳۶ هزار و ۵۱۹ واحد در مرحله اتمام اسکلت و سقف قرار دارند، ۱۳۱ هزار و ۷۴۸ واحد به مرحله اتمام نازک‌کاری رسیده‌اند و عملیات ساختمانی ۸۴ هزار و ۷۷۶ واحد نیز به پایان رسیده است.

نبیان ادامه داد: در حال حاضر ۱۴۴ هزار و ۶۵۱ پروژه در قالب نهضت ملی مسکن در حال اجراست و تاکنون یک میلیون و ۵۹۸ هزار و ۴۵۹ نفر از متقاضیان این طرح تأیید نهایی شده‌اند که از این تعداد، برای ۸۳۱ هزار و ۸۶۵ نفر ملک تخصیص یافته است.