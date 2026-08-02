معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: زمین برای ساخت ۶۶۵ هزار واحد مسکونی تامین و بیش از ۸۳۱ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن تخصیص پروژه صورت گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی نبیان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن،  در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه تحقق اهداف دولت در حوزه مسکن، به‌ویژه کنترل و تنظیم بازار، افزایش عرضه، اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه، مستلزم فراهم‌سازی بسترهای لازم برای تولید مسکن و توسعه پایدار شهری است، اظهار کرد: در این میان، تأمین و مدیریت زمین به‌عنوان مهم‌ترین نهاده و پیش‌نیاز افزایش تولید مسکن، نقشی تعیین‌کننده در کاهش هزینه‌های ساخت، تسریع اجرای طرح‌های حمایتی و ایجاد تعادل در بازار مسکن ایفا می‌کند.

وی افزود: سازمان ملی زمین و مسکن به‌عنوان بازوی تخصصی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مدیریت، تأمین، آماده‌سازی و واگذاری اراضی دولتی، با اجرای تکالیف قانونی مندرج در قانون جهش تولید مسکن، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر قوانین و مقررات مرتبط، نقش مؤثری در افزایش ظرفیت عرضه زمین، پشتیبانی از اجرای طرح‌های حمایتی، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز و تسهیل مشارکت بخش خصوصی در تولید مسکن بر عهده دارد.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: این سازمان در حوزه‌های تأمین و الحاق اراضی، اجرای تکالیف مواد ۸، ۹ و ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، واگذاری زمین به مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آماده‌سازی پروژه‌ها، تأمین خدمات روبنایی و توسعه مشارکت با بخش خصوصی در راستای افزایش عرضه مسکن و ارتقای ظرفیت اجرای طرح‌های حمایتی، گام‌های مؤثری برداشته است.

نبیان تصریح کرد:  مجموعه اقدامات انجام‌شده، علاوه بر ایفای تکالیف قانونی و توسعه ظرفیت‌های اجرایی، نقش مؤثری در تحقق سیاست‌های دولت برای افزایش تولید مسکن، حمایت از خانوارها و ایجاد ثبات و تعادل در بازار مسکن داشته و علاوه بر ایجاد بستر لازم برای افزایش عرضه مسکن، ظرفیت‌های لازم برای استمرار این مسیر را نیز فراهم ساخته است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: تاکنون ۶۰۰ هزار و ۹۰۳ واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی هستند.

وی افزود: ۳۳۶ هزار و ۵۱۹ واحد در مرحله اتمام اسکلت و سقف قرار دارند، ۱۳۱ هزار و ۷۴۸ واحد به مرحله اتمام نازک‌کاری رسیده‌اند و عملیات ساختمانی ۸۴ هزار و ۷۷۶ واحد نیز به پایان رسیده است.

نبیان ادامه داد: در حال حاضر ۱۴۴ هزار و ۶۵۱ پروژه در قالب نهضت ملی مسکن در حال اجراست و تاکنون یک میلیون و ۵۹۸ هزار و ۴۵۹ نفر از متقاضیان این طرح تأیید نهایی شده‌اند که از این تعداد، برای ۸۳۱ هزار و ۸۶۵ نفر ملک تخصیص یافته است.

 

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
آغاز ثبت نام مسکن استیجاری تهران تا چند روز آینده/ واحدهای استیجاری در شهر تهران هستند
افزایش وام نهضت ملی مسکن؛ آیا سرعت خانه‌دار شدن متقاضیان بیشتر می‌شود؟
سیگنال تازه بازار مسکن با رسیدن تورم اجاره به کانال ۲.۳ درصد/ آیا مستأجران نفس می‌کشند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هشدار جدی به نانوایی‌های متخلف در تهران/ رعایت نکنید مجازات حبس در انتظارتان است
سیگنال تازه بازار مسکن با رسیدن تورم اجاره به کانال ۲.۳ درصد/ آیا مستأجران نفس می‌کشند؟
واردات ۱۵ هزار تن گوشت در ۴ ماهه امسال/ گوشت ارزان می شود
مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداریم/ اصلاح رقم‌کالابرگ امری ضروری است
مهلت تحویل اظهارنامه مالیات بر اجاره املاک تا آخر شهریور تمدید شد
کدام معیار‌ها اولویت سرمایه‌گذاری افراد هستند؟
اصلاح سیاست های سرمایه گذاری در حوزه نفت و انرژی/ وارد بازی‌های سیاسی نمی‌شویم
۳۵ درصد تعهدات ارزی صادراتی ایفا نشده مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف است
قیمت سیب زمینی به ۷۰ هزار تومان رسید
در بازار محصولات پروتئینی چه می‌گذرد؟
آخرین اخبار
استاندارد‌های ملی مایع لباسشویی تصویب شد
پیگیری مجلس از دولت و بانک مرکزی در زمینه ابلاغ سهمیه‌های استانی و ملی وام اشتغال مددجویان
تشدید بازرسی‌ها برای صیانت از حقوق زائران اربعین/ نظارت بر نرخ بلیت و خدمات در مسیرهای منتهی به مرزها
جمعیت ایران از ۸۷ میلیون نفر عبور کرد
استفاده از کَش‏‌لِس‌‏ها با هدف اختفای درآمد جرم است
دولت در راستای آزادسازی سهام عدالت گام بردارد
۲.۲ میلیون بخاری راندمان بالا در مسیر جایگزینی قرار گرفت
چراغ سبز دولت به واردات اتوبوس/ تعرفه ۵ درصدی برای نوسازی ناوگان
نظام مند کردن ارتقای بهره وری و به کارگیری سامانه های خورشیدی در ساختمان
مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداریم/ اصلاح رقم‌کالابرگ امری ضروری است
راه‌اندازی خط مستقیم اتوبوس از ۵ شهر ایران به نجف
۳۵ درصد تعهدات ارزی صادراتی ایفا نشده مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف است
اصلاح سیاست های سرمایه گذاری در حوزه نفت و انرژی/ وارد بازی‌های سیاسی نمی‌شویم
وعده پرداخت ۱۱۰ همت از مطالبات گندمکاران تا ۲۲ مرداد
زمین مورد نیاز ساخت ۶۶۵ هزار واحد مسکونی تأمین شد
در بازار محصولات پروتئینی چه می‌گذرد؟
مهلت تحویل اظهارنامه مالیات بر اجاره املاک تا آخر شهریور تمدید شد
واردات ۱۵ هزار تن گوشت در ۴ ماهه امسال/ گوشت ارزان می شود
هشدار جدی به نانوایی‌های متخلف در تهران/ رعایت نکنید مجازات حبس در انتظارتان است
کدام معیار‌ها اولویت سرمایه‌گذاری افراد هستند؟
قیمت سیب زمینی به ۷۰ هزار تومان رسید
ذخایر نهاده های دامی مطلوب است/تولید ماهانه ۲۵۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور
سیگنال تازه بازار مسکن با رسیدن تورم اجاره به کانال ۲.۳ درصد/ آیا مستأجران نفس می‌کشند؟
بارش پراکنده باران در برخی از مناطق ساحلی کشور
ترافیک سنگین در محور هراز و فیروزکوه
فالوور رایگان روبیکا با اپلیکیشن دایرکت هوشمند
کارت سوخت حذف نمی‌شود
اجرایی شدن تخفیف سود بازرگانی برای واردات از منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام
تداوم پرداخت خسارت‌های ناشی از جنگ به زیان دیدگان
تصویب کلیات سند کریدور شرق - غرب با محوریت راه‌آهن هرات - مزارشریف