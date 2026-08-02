باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقامات روسیه اعلام کردند که یک بمب دست‌ساز که توسط یک زن حمل می‌شد، پس از انفجار در نزدیکی یک رستوران مجلل در مرکز مسکو در عصر شنبه، سه نفر را کشته و حداقل ۲۱ نفر را زخمی کرد.

پلیس اعلام کرد که این انفجار در نزدیکی یک رستوران ایتالیایی واقع در یکی از هفت آسمان‌خراش مسکو در میدان کودرینسکایا رخ داده است. خبرگزاری دولتی ریانووستی گزارش داد که کمیته مبارزه با تروریسم روسیه اعلام کرد که یک زن ناشناس سعی در ورود به رستوران داشته، اما توسط یک نگهبان امنیتی متوقف شده است.

در این گزارش آمده است که این زن، نگهبان امنیتی و یک مشتری در رستوران ایتالیایی Balzi Rossi در انفجاری که پس از آن رخ داد، کشته شده‌اند. پلیس اعلام کرد که مجروحان جراحاتی با شدت‌های مختلف برداشته‌اند.

مقامات نام کشته‌شدگان یا مجروحان را اعلام نکردند و نگفتند که به نظر آنها چه کسی ممکن است مسئول این حادثه باشد.

با گذشت بیش از چهار سال از جنگ اوکراین، سرویس امنیتی FSB روسیه اوایل امسال اعلام کرد که مقامات پس از یک سری ترور‌ها و تلاش‌ها برای قتل که کی یف را مسئول آن می‌دانند، محافظت از مقامات عالی رتبه نظامی را افزایش خواهند داد.

روزنامه کومرسانت به نقل از منابع خود نوشت که این بمب با هدف ایجاد نقص عضو و کشتن مهمانانی که در تراس تابستانی رستوران در فضای باز بودند، طراحی شده بود.

این روزنامه اظهار داشت که بمب توسط شخص دیگری از راه دور منفجر شده و زنی که آن را حمل می‌کرد، ممکن است نمی‌دانسته که این یک وسیله انفجاری است. وب‌سایت رستوران اعلام کرد که این مکان روز شنبه به دلیل یک رویداد خصوصی تعطیل بوده است.

منبع: رویترز