باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عبدالسلام هنیه، فرزند شهیداسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی پیشین حماس، در گفتوگویی به مناسبت دومین سالگرد ترور پدرش، از شهادت بیش از ۷۵ عضو از خانواده درجهیک خود و ۲۵۰ نفر از طایفه بزرگتر «آل حاج» در جریان تهاجم رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه خبر داد.
وی در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی، ضمن توصیف ترکیه به عنوان «حامی سیاسی مردم فلسطین»، از مواضع رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در قبال آرمان فلسطین تقدیر کرد و بر اهمیت تلاشهای میانجیگرانه مصر، قطر و ترکیه برای اجرایی شدن توافق آتشبس در غزه تأکید نمود.
واکنش به ترور پدر؛ روایت از دست دادن جمعی
عبدالسلام هنیه که در مقابل پرتره بزرگ خانوادگی که چهره بستگان شهیدش را در خود جای داده بود، گفت که در میان شهدا، سه برادرش محمد، حازم و امیر و چند تن از فرزندانشان نیز حضور دارند که در ۱۰ آوریل ۲۰۲۴، اولین روز عید فطر، در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
او همچنین از از دست دادن ۲۵۰ عضو از طایفه بزرگتر «آل حاج» در طول جنگ خبر داد.
عبدالسلام پدر خود را انسانی چندوجهی و دارای نقشهای پدر، معلم، دوست و رهبر توصیف کرد و گفت: «او در خانه معلم، مربی، رهبر، پدری دلسوز و دوست بود.»
وی توصیه همیشگی پدر را «ماندن در میان مردم، برای مردم و نزدیک به خانواده، همسایگان و مسجد» خواند و تأکید کرد که شهید اسماعیل هنیه به فرزندانش توصیه میکرد که فروتن باشند، پیوندهای خانوادگی را حفظ کنند و در غم و شادی در کنار مردم بمانند.
وی با اشاره به تلاشهای دیپلماتیک ترکیه در شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل و تماسهای با دولت آمریکا، بر ضرورت تبدیل همبستگی عمومی به اقدام سیاسی مؤثر تأکید کرد. عبدالسلام هنیه از کشورهای اروپایی و جامعه بینالمللی خواست برای پایان دادن به جنگ، اشغال غزه و کرانه باختری و توقف حملات شهرکنشینان تلاش کنند و گفت که بیش از ۱.۸ میلیون فلسطینی در چادرها زندگی میکنند، در حالی که ۷۰ درصد از نوار غزه تحت کنترل اسرائیل است و زیرساختهای آن تخریب شده است.
امید به اجرای کامل آتشبس
عبدالسلام با ابراز امیدواری نسبت به تلاشهای میانجیگرانه مصر، قطر و ترکیه برای اجرای کامل توافق آتشبس، گفت: «امیدواریم که به زودی این توافق اجرا شود و اسرائیل به آن پایبند باشد.» او افزود که این توافق میتواند امید، بازسازی و زندگی عادی را به غزه بازگرداند و به خروج کامل اسرائیل از این منطقه منجر شود.
گفتنی است که هیئت صلح و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز جمعه توافقی را برای اجرای فاز بعدی آتشبس اعلام کردند و حماس نیز یک نقشه راه دقیق را تأیید کرده است. با وجود آتشبس از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، مقامات فلسطینی از نقض مداوم آن توسط اسرائیل خبر داده و وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که از آن زمان تاکنون ۱٬۲۲۲ نفر شهید و ۴٬۰۵۳ نفر زخمی شدهاند. مجموع تلفات از اکتبر ۲۰۲۳ نیز به ۷۳٬۳۴۹ شهید و ۱۷۴٬۱۶۲ زخمی رسیده است.
منبع: آناتولی