باشگاه خبرنگاران جوان - علیاکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با هشدار درباره پیامدهای آتش زدن کاه و کلش در اراضی کشاورزی، بهویژه زمینهای مجاور محورهای مواصلاتی، این اقدام را تهدیدی جدی برای بهداشت عمومی، محیط زیست و ایمنی تردد دانست.
او گفت: آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی، علاوه بر افزایش احتمال سرایت آتش به اراضی، مزارع و اموال مردم، با ایجاد حجم گستردهای از دود، دید رانندگان را کاهش داده و زمینه وقوع تصادفات خطرناک را فراهم میکند.
عالیشاه سوادکوهی با تأکید بر مسئولیتپذیری همگانی، از کشاورزان خواست برای حفظ محیط زیست، صیانت از سلامت عمومی و پیشگیری از حوادث، از سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی خودداری کنند.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، افزود: اقدامات مخاطرهآمیز علیه بهداشت عمومی جرم محسوب میشود و مرتکبان این تخلف، علاوه بر جبران خسارت، با مجازاتهایی از جمله حبس و جزای نقدی مواجه خواهند شد.
عالیشاه در پایان گفت: در صورت وقوع تصادف، اگر کاهش دید رانندگان ناشی از دود حاصل از آتش زدن کاه و کلش در بروز حادثه مؤثر باشد، این موضوع از سوی پلیس بهعنوان یکی از عوامل وقوع تصادف در پرونده لحاظ خواهد شد.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران