معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از تولید ۱۲ هزار و ۱۰۰ تُن گوشت سفید از ابتدای سال جاری تاکنون در واحدهای پرورش طیور استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲ هزار و ۱۰۰ تُن گوشت سفید در واحدهای پرورش طیور این استان تولید شده است.
محمد قریشی با اشاره به نقش واحدهای تولیدی در تحقق این میزان تولید افزود: این حجم از تولید با ۷ میلیون و ۱۵۴ هزار قطعه جوجهریزی در ۲۲۶ واحد تولیدی تأمین شده است.
وی با بیان اینکه پایش مستمر همه مراحل پرورش و رعایت دقیق ضوابط فنی و بهداشتی از عوامل دستیابی به تولید با کیفیت مطلوب بوده است، تصریح کرد: حمایت از تولید، افزایش بهرهوری و رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان از اولویتهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان است و با جدیت دنبال میشود.