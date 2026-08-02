باشگاه خبرنگاران جوان-ابوالفضل تقی‌زاده رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قشم گفت: آیین وداع و تشییع شهدای حمله آمریکا به محله چاه‌تنگوی این شهر، سه‌شنبه ۱۳ مرداد همزمان با اربعین حسینی برگزار می‌شود.

وی افزود: این آیین از ساعت ۱۷ از میدان سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی آغاز می‌شود و پیکر شهدای این تجاوز ارتش امریکایی پس از تشییع، در گلزار شهدای شهر قشم به خاک سپرده خواهند شد.

وی اظهار کرد: این مراسم همزمان با اربعین شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش با حضور مردم، خانواده‌های شهدا، مسئولان و جمعی از ایثارگران شهرستان قشم برگزار می‌شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قشم ادامه داد: شهید قیصر جعفری، شهیده زهرا جعفری قشمی و فرزند خردسال آنان، شهید سینا جعفری ۲ ساله، در پی حمله هشتم مردادماه آمریکا به یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگوی شهر قشم به شهادت رسیدند.

تقی‌زاده گفت: در این حمله، محمدرضا و مجتبی جعفری، ۲ فرزند دیگر این خانواده پنج نفره نیز به دلیل موج انفجار مجروح شدند.