باشگاه خبرنگاران جوان – روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت اعلام کرد: از ابتدای سال تا پایان تیر ماه بیش از ۴۶ درصد آتش‌سوزی‌های منازل مسکونی این شهر ناشی از اتصالی در سیستم سیم کشی برق و وسایل برقی بوده است.

سیم‌کشی‌های فرسوده، پریز‌های غیراصولی و استفاده همزمان از وسایل پرمصرف روی یک سه‌راهی مشترک، خانه را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

سه‌راهی‌ها را خسته نکنید: از اتصال چند وسیله پرمصرف (مانند اتو، مایکروویو و ماشین لباسشویی) به یک پریز یا سه‌راهی خودداری کنید.

تعویض اتصالات شل: پریز‌ها و کلید‌های شل یا داغ‌شده را بلافاصله تعویض کنید. فیوز محافظ جان (RCD): نصب کلید محافظ جان در جعبه فیوز ساختمان، پیش از بروز حریق، جریان برق را قطع می‌کند.

هر جرقه، آغاز یک فاجعه است

توجه داشته باشید آتش سوزی می‌تواند تنها از یک سیم شروع شود، سیم کشی غیراصولی جان و مال افراد را تهدید می‌کند. یک بررسی ساده توسط متخصص برق، می‌تواند نجات‌بخش زندگی اعضای خانواده‌تان باشد.

همچنین بیمه آتش سوزی منزل هم فراموش نشود.