باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم معارفه حسین خیرینیا، رییس جدید فدراسیون اسکیت، با حضور کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونهای وزارت ورزش و جوانان، محمدرضا فضلی سرپرست پیشین فدراسیون، دبیرکل فدراسیون، روسای هیاتهای اسکیت استانهای اصفهان، تهران، البرز به همراه دبیر هیأت اسکیت استان آذربایجان شرقی مسوولان و کارکنان فدراسیون به همراه اصحاب رسانه در محل فدراسیون اسکیت برگزار شد.
حسین خیرینیا در این مراسم با قدردانی از اعتماد اعضای مجمع انتخاباتی، بر لزوم همدلی و همکاری برای پیشبرد اهداف این رشته تأکید کرد و گفت: امیدوارم در چهار سال آینده با همکاری همه اعضای خانواده اسکیت، اتفاقات بزرگی را رقم بزنیم. اسکیت از فدراسیونهای مدالآور کشور است و تلاش خواهیم کرد شرایط آن هر سال بهتر از گذشته شود.
وی با اشاره به سابقه ۲۰ ساله خود در هیات اسکیت استان مازندران افزود: با ظرفیتها و نیازهای این رشته آشنایی کامل دارم. زحمات ارزشمندی در سالهای گذشته کشیده شده است، اما همچنان فرصتهای بزرگی برای توسعه این رشته وجود دارد.
رییس فدراسیون اسکیت توسعه منابع مالی را یکی از اولویتهای اصلی دوره جدید مدیریتی عنوان کرد و گفت: جذب حامیان مالی، استفاده از ظرفیت مجلس شورای اسلامی و همچنین بهرهگیری از امکانات و اعتبارات شرکتهای بزرگ از جمله برنامههایی است که با جدیت دنبال خواهیم کرد و امیدوارم طی یک سال آینده نتایج مطلوبی در این زمینه حاصل شود.
خیرینیا همچنین از تجهیز خوابگاه فدراسیون طی ۲ ماه آینده خبر داد و اظهار داشت: رفع مشکل اسکان ورزشکاران، برگزاری مسابقات منطقهای مطابق تأکید وزیر ورزش و جوانان و افزایش میزبانی رویدادهای مختلف در استانها از دیگر برنامههای پیشرو است.
وی در ادامه تأکید کرد: برنامه ما این است که مسئولیتهای فنی به افراد متخصص و صاحبنظر سپرده شود و مدیریت فدراسیون با تمرکز بر تأمین منابع مالی و جذب اسپانسر، زمینه اجرای برنامههای توسعهای را فراهم کند.
در ادامه این مراسم، کامیار سلطانی، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونهای وزارت ورزش و جوانان، با تبریک به رییس جدید فدراسیون اسکیت گفت: خوشبختانه آقای خیرینیا از بدنه این رشته ورزشی است و شناخت کاملی از ظرفیتها و نیازهای اسکیت دارد که این موضوع میتواند به توسعه هرچه بیشتر این رشته کمک کند.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای محمدرضا فضلی، حمیدرضا بخارایی و مجید هنرجو در دوران مدیریت فدراسیون، افزود: روند برگزاری انتخابات فدراسیون به شکلی مطلوب، شفاف و بدون هیچگونه اعتراضی انجام شد که جای تقدیر دارد.
سلطانی همچنین بر افزایش تعداد ورزشکاران سازمانیافته اسکیت تأکید کرد و گفت: یکی از اهداف مهم فدراسیون باید توسعه و افزایش جامعه ورزشکاران سازمانیافته این رشته در سراسر کشور باشد.
در بخش دیگری از این مراسم، محمدرضا فضلی، سرپرست پیشین فدراسیون اسکیت، گزارشی از اقدامات انجامشده در دوران مسئولیت خود ارائه کرد.
وی با اشاره به فعالیتهای صورتگرفته در حوزه تیمهای ملی، برگزاری اردوها و تستهای آمادگی، برنامههای آموزشی، توسعه زیرساختها، تجهیز امکانات و همچنین اقدامات انجامشده برای جذب حمایتهای مالی و تجهیزاتی از جمله همکاری با شرکت نفت، گزارشی از عملکرد دوره سرپرستی ارائه و برای رییس جدید فدراسیون در ادامه مسیر آرزوی موفقیت کرد.
در پایان مراسم نیز حکم انتصاب رییس جدید فدراسیون توسط مدیر کل مشترک فدراسیونها در وزارت ورزش به وی اهدا شد.