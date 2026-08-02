حماس اعلام کرد که هیئتی به رهبری زاهر جبارین، رهبر این گروه در کرانه باختری، روز شنبه با مقامات جهاد اسلامی فلسطین به رهبری زیاد النخاله در قاهره دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حماس اعلام کرد که یک هیئت به رهبری زاهر جبارین، رهبر این گروه در کرانهٔ باختری اشغالی، روز شنبه با مقامات جهاد اسلامی فلسطین – به رهبری زیاد النخاله، دبیرکل این گروه – در پایتخت مصر، قاهره، دیدار کرد.

حماس در بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که دو گروه بر ضرورت وادار کردن اسرائیل به توقف «تجاوز» خود و خروج کامل از غزه تأکید کردند. در این دیدار، مقامات همچنین در مورد «اوضاع رو به وخامت در کرانهٔ باختری اشغالی و قدس، جنایات و عملیات شتاب‌زدهٔ یهودی‌سازی که توسط اشغالگران انجام می‌شود، و تشدید جنایات علیه زندانیان» گفت‌و‌گو کردند.

در این بیانیه آمده است که آنها بر «توسعهٔ اقدام مشترک و مواضع ملی واحد، و به کارگیری تمام تلاش‌ها برای حمایت از مردم فلسطین و احیای حقوق مشروع آنها» تأکید کردند.

این بیانیه گفت که خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، و نخاله در جریان این دیدار یک تماس تلفنی برگزار کردند و بر ضرورت حمایت از مردم فلسطین و پایان دادن به «تجاوز» مستمر اسرائیل تأکید نمودند.

منبع: الجزیره