باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون تکواندوی جمهوری اسلامی ایران با هدف ترویج فرهنگ ایثار، همدلی و خدمترسانی، در ایام اربعین حسینی اقدام به برپایی موکب فدراسیون تکواندو در مرز بینالمللی مهران خواهد کرد.
خانواده بزرگ تکواندوی ایران همواره با الهام از مکتب عاشورا، در میادین ورزشی برای اعتلای نام ایران و برافراشته ماندن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده و اینبار در مسیر خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع)، روحیه پهلوانی و ایثار را به نمایش خواهد گذاشت.
فدراسیون تکواندو از تمامی اعضای خانواده بزرگ این رشته شامل قهرمانان، مربیان، داوران، پیشکسوتان، ورزشکاران و خانوادههای محترم آنان که در مسیر زیارت اربعین از مرز مهران عبور میکنند، دعوت میکند تا با حضور در موکب فدراسیون، میهمان خانواده بزرگ تکواندوی ایران باشند.
موکب فدراسیون تکواندوی جمهوری اسلامی ایران با افتخار پذیرای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود و خدمت به عاشقان سید و سالار شهیدان را افتخاری ارزشمند برای جامعه تکواندو میداند.
همچنین از مربیان، داوران، پیشکسوتان و تکواندوکاران استان ایلام دعوت میشود در صورت تمایل، به عنوان خادم داوطلب موکب فدراسیون تکواندو در این حرکت معنوی مشارکت کرده و در خدمترسانی به زائران سهیم باشند.
فدراسیون تکواندو با تأکید بر پیوند ارزشهای پهلوانی، ایثار و خدمت، امیدوار است با حضور جامعه تکواندو در کنار میلیونها عاشق حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، جلوهای از همدلی و فرهنگ عاشورایی به نمایش گذاشته شود.