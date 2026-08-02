نشست تخصصی رشته‌های رزمی بانوان اعزامی به ناگویابا معاون وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در نشست تخصصی رشته‌های رزمی اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا، بر ضرورت آماده‌سازی همه‌جانبه ورزشکاران، تأمین شرایط استاندارد اردوها، توجه به سلامت جسمی و روانی، تغذیه مناسب و مدیریت عوامل اثرگذار بر عملکرد تأکید کرد.

وی با اشاره به تأکید دکتر دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان بر حمایت از ورزشکاران و تیم‌های ملی اظهار داشت: اعتماد به ظرفیت ورزشکاران، تأمین امکانات، فراهم کردن شرایط مناسب برای آماده‌سازی و سرمایه‌گذاری هدفمند، زمانی اثرگذار خواهد بود که در نهایت به ارتقای عملکرد و نتیجه‌بخشی در میدان رقابت منجر شود.

در ادامه محمدیان استانداردسازی اردو‌های آماده‌سازی را از الزامات حضور موفق در ناگویا عنوان کرد و گفت: توجه به سلامت جسمانی ورزشکاران، پیشگیری از آسیب‌های ورزشی، ریکاوری مناسب و برخورداری از برنامه تغذیه‌ای متناسب با نیاز‌های رشته‌های رزمی باید در تمام مراحل آماده‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

معاون توسعه ورزش بانوان همچنین بر ضرورت مدیریت آسیب‌های روانی در کنار آسیب‌های جسمانی تأکید کرد و بهره‌گیری مستمر از ظرفیت روان‌شناسی ورزشی را بخش جدایی‌ناپذیر در آماده‌سازی حرفه‌ای ورزشکاران دانست.

وی با اشاره به موضوعاتی همچون لایف‌استایل تیم ملی، کیفیت خواب، کنترل استرس و اضطراب رقابتی، انجام دوره‌ای آزمون‌ها و ارزیابی‌های روان‌شناختی، آموزش تکنیک‌های ذهنی، افزایش انگیزه و عملکرد، تنظیم هیجان، شناسایی و بازسازی افکار منفی، تقویت اعتمادبه‌نفس و ارتقای تمرکز و توجه، بر پایش مستمر وضعیت روانی ورزشکاران تأکید کرد.

محمدیان همچنین توجه به محیط حرفه‌ای و آرام تیم‌های ملی را ضروری دانست و بر دور نگه داشتن ورزشکاران از حواشی غیرورزشی و عوامل بیرونی اثرگذار بر تمرکز و آرامش آنان تأکید کرد.

در این جلسه، وضعیت رشته‌های کاراته، بوکس، جوجیتسو، جودو و کوراش از منظر فنی، آمادگی جسمانی، روان‌شناختی و روند آماده‌سازی بررسی شد و کارشناسان تحلیلی دفتر‌های هماهنگی و نظارت ورزش بانوان - سیاست گذاری و توسعه ورزش بانوان، ارزیابی‌های خود را درباره ظرفیت‌های مدال‌آوری و شرایط رقابتی این رشته‌ها ارایه کردند.

در این جلسه زهره مرزوقی، سرپرست دفتر هماهنگی و نظارت ورزش بانوان حضور داشت.

تحلیل رنکینگ و حریفان؛ از اوزان مسابقات تا شرایط جغرافیایی ناگویا

در بخش کارشناسی، اوزان و مواد مختلف مسابقات، ظرفیت حضور ورزشکاران ایران در هر ماده، رنکینگ ورزشکاران ایرانی، جایگاه و سوابق رقابتی حریفان آسیایی و ویژگی‌های فنی رقبا بررسی شد.

همچنین با توجه به شرایط برگزاری بازی‌های آسیایی در ناگویا، ضرورت تطبیق برنامه آماده‌سازی با شرایط جغرافیایی محل رقابت‌ها مورد توجه قرار گرفت. از جمله: برگزاری تمرینات در شرایط مشابه، انتخاب محل مناسب برای اردو‌های پایانی و استفاده از حریفان تمرینی متناسب با سبک و ویژگی‌های فنی رقبای احتمالی.

کارشناسان بر ضرورت حرکت از آماده‌سازی عمومی به سمت تمرینات هدفمند و مبتنی بر ویژگی‌های حریفان تأکید کردند تا ورزشکاران در مرحله نهایی اردو‌ها با سناریو‌های نزدیک به شرایط واقعی، مسابقه مواجه شوند.

تشریح روند آماده‌سازی رشته‌های رزمی

در ادامه، نمایندگان رشته‌ها درباره روند آماده‌سازی و برنامه‌های پیش‌روی تیم‌های ملی توضیحاتی ارایه کردند. تعداد و زمان‌بندی اردوها، مراحل انتخاب و تثبیت ترکیب تیم‌های اعزامی، تعداد ورزشکاران، نحوه برگزاری اردوها، وضعیت کادر فنی، مسابقات تدارکاتی، ارزیابی عملکرد ورزشکاران و برنامه مرحله نهایی تا زمان اعزام از جمله محور‌های مطرح شده بود.

همچنین میزان آمادگی فنی و جسمانی، نیاز‌های اختصاصی هر رشته و الزامات آماده‌سازی نهایی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به تفاوت‌های فنی رشته‌های رزمی، بر طراحی برنامه اختصاصی برای هر تیم تأکید شد. برنامه‌ای که تمرینات تخصصی، مدیریت وزن، تغذیه، ریکاوری، آمادگی ذهنی، پیشگیری از آسیب، حریفان تمرینی و مسابقات تدارکاتی را متناسب با ویژگی‌های هر رشته و سطح رقابت‌های آسیایی دربرگیرد.

در ادامه، فاطمه پورزمان، نایب‌رییس بانوان فدراسیون کاراته؛ شاه‌حسینی، نایب‌رییس بانوان فدراسیون بوکس؛ بهاروندی، نایب‌رییس بانوان فدراسیون جودو؛ جعفرزادگان، مربی و نایب‌رییس بانوان فدراسیون جوجیتسو و اسلامی، مربی تیم ملی کوراش درباره روند آماده‌سازی و برنامه‌های پیش‌روی رشته‌های خود توضیحاتی ارایه کردند.

بررسی داده‌های فنی و رقابتی، ارزیابی شرایط حریفان و تطبیق برنامه‌های آماده‌سازی با نیاز‌های واقعی بازی‌های آسیایی ناگویا، از مهم‌ترین محور‌های این جلسه بود.

این نشست‌های تخصصی به ترتیب در یک بازه زمانی مشخص با رویکرد رشته‌های مختلف حاضر در ناگویا که از نظر فعالیت ورزشی به یکدیگر نزدیک هستند، ادامه خواهد داشت. مانند: رشته‌های توپی، راکتی و ...

برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، بانوان ورزشکار
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