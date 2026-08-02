باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود نصرتی، معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در آیین افتتاح نخستین قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین کشور در مرز مهران، با اشاره به اهمیت این مرز در جابه‌جایی زائران، اظهار کرد: مرز مهران با سهم بیش از ۴۵ درصدی از مجموع تردد زائران اربعین کشور، یکی از مهم‌ترین کانون‌های تردد زمینی زائران به سمت عتبات عالیات است و متناسب با این حجم از تردد، به زیرساخت‌ها و امکانات مناسب عملیاتی و لجستیکی نیاز دارد.

وی افزود: در همین راستا، امروز ۱۱ مردادماه، نخستین قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین کشور با عنوان مبارک «حضرت رقیه (س)» و به یاد شهدای هنگ مرزی مهران افتتاح شد. این قرارگاه با هدف ایجاد کانون عملیاتی یکپارچه، مدیریت هوشمند جریان مسافر، ساماندهی ناوگان و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در عملیات جابه‌جایی زائران راه‌اندازی شده است.

احداث قرارگاه‌های حمل‌ونقل در چهار مرز پرتردد در دستور کار

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با بیان اینکه عملیات جابه‌جایی زائران در هفت مرز منتهی به خاک عراق انجام می‌شود، گفت: بر اساس مصوبات ستاد اربعین کشور، احداث قرارگاه‌های حمل‌ونقل در چهار مرز پرتردد مهران، شلمچه، خسروی و چذابه در دستور کار قرار گرفته است. این قرارگاه‌ها با هدف تثبیت ظرفیت‌های پایدار و ایجاد زیرساخت‌های استاندارد برای عملیات اربعین امسال و سال‌های آینده طراحی و اجرا می‌شوند.

نصرتی ادامه داد: قرارگاه «حضرت رقیه (س)» در مرز مهران در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار احداث شده و شامل ساختمان اداری و هشت سوله عملیاتی است. نخستین سوله این مجموعه آماده بهره‌برداری شده و عملیات اجرایی سوله دوم نیز با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد در حال انجام است. همچنین قرارگاه «امام علی (ع)» در مرز خسروی به مساحت سه هکتار، پس از انعقاد تفاهم‌نامه ساخت در استانداری کرمانشاه، در مسیر اجرا قرار دارد.

وی اضافه کرد: قرارگاه «حضرت زینب (س)» در مرز چذابه با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد در حال اجراست و پروژه قرارگاه «حضرت زهرا (س)» در مرز شلمچه نیز در مرحله طراحی قرار دارد. تکمیل این قرارگاه‌ها، شبکه‌ای از زیرساخت‌های عملیاتی و پشتیبانی را برای تسهیل جابه‌جایی زائران و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی در مرز‌های کشور ایجاد خواهد کرد.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با ارائه گزارشی از عملکرد ناوگان حمل‌ونقل شهری، اظهار کرد: تاکنون بیش از چهار میلیون و ۴۰۰ هزار زائر حسینی در مسیر‌های منتهی به هفت مرز کشور به سمت خاک عراق تردد کرده‌اند و جابه‌جایی آنان با انجام ۱۲۰ هزار سرویس و به‌کارگیری دو هزار و ۳۰ دستگاه اتوبوس شهری با ۶۰۰۰ هزار عوامل اجرایی، پشتیبانی و راننده از سوی ۵۰ سازمان حمل‌ونقل شهرداری‌های کشور انجام شده است.

وی افزود: در مرز مهران نیز بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار زائر تردد داشته‌اند که جابه‌جایی آنان با انجام ۵۵ هزار سرویس و استفاده از ۷۵۵ دستگاه اتوبوس انجام شده است؛ از این تعداد، ۶۰۰ دستگاه از ناوگان موجود و ۱۵۵ دستگاه به‌عنوان ناوگان پشتیبان در خدمت عملیات اربعین قرار گرفته‌اند و ایجاد قرارگاه‌های حمل‌ونقل مرزی، گامی مهم برای افزایش آمادگی، مدیریت منسجم ناوگان و ارائه خدمات ایمن، منظم و شایسته به زائران اربعین حسینی است.